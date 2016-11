Grosser Frankenspalter Fabrikverkauf

Es ist wieder soweit – am Freitag, 02. Dezember von 13:30 bis 18:30 Uhr und Samstag, 03. Dezember von 08:30 bis 12:00 Uhr findet der Frankenspalter Fabrikverkauf statt.

Egal ob Sie Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschränke oder Elektro- und Handwerkzeuge wie Verlängerungskabel, Kabelrollen oder Bohrmaschinen suchen, im Frankenspalter Fabrikladen finden Sie Produkte für Jede und Jeden zu unschlagbar günstigen Preisen.

Im Fabrikladen können die Produkte auch jenseits des Internets ergattert werden. Speziell wird es am 02. und 03. Dezember 2016: dann heisst es wieder Fabrikverkauf! An diesen zwei Tagen sinken die Preise sogar noch tiefer als sonst. Schauen Sie also am ersten Dezember-Wochenende bei uns im Laden vorbei, entdecken Sie die besten Schnäppchen und lassen Sie sich von der hohen Qualität überzeugen.

Qualitätsprodukte zu unschlagbar günstigen Preisen

Frankenspalter bietet auch eine Vielzahl an Haushaltsgeräten (sei es nun Waschmaschine, Geschirrspüler, Backofen oder Kühlschrank) aus dem Hause Bosch an. Und auch hier gilt für den Discounter: der Kunde soll so wenig als möglich dafür bezahlen müssen. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität und der leichten Handhabung und lassen Sie sich begeistern!

Vorbeischauen lohnt sich also. Der Frankenspalter öffnet seine Tore am Freitag, 02. Dezember 2016 von 13.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 03. Dezember 2016 von 8.30 bis 12.00 Uhr an der Langäulistrasse 62 in Buchs SG.

Öffnungszeiten, Ort

Freitag, 02.09.2016 l von 13.30 bis 18.30 Uhr

Samstag, 03.09.2016 l von 08.30 bis 12.00 Uhr

Langäulistrasse 62, 9470 Buchs