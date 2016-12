Großes Gewinnspiel zur Newslettereinführung

Zur Einführung des neuen Kunden-Newsletter veranstaltet happy liquid ein großes Gewinnspiel.

Um Kunden künftig zeitnah und persönlich über neue Produkte informieren zu können hat der deutsche Hersteller von Liquids für eZigaretten happy liquid einen Newsletter eingerichtet. Um dies zu feiern und den Kunden noch mehr Gutes zu tun, geht die Einführung mit dem bisher größten Gewinnspiel des Anbieters einher.

Da die bisher durchgeführten Gewinnspiele mit Produktpreisen aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland nun nicht mehr möglich sind, gibt es diesmal einen anderen und in der Szene durchaus außergewöhnlichen Preis. Klar war, dass der Preis direkten Bezug zum Dampfen und zur eZigarette haben muss. Ein einfallsloses Gewinnspiel mit einem iPad als Preis schied von vornherein aus und so entschied sich das Team einen Fan inklusive Begleitung mit einer Reise zur HALL OF VAPE 2017 zu belohnen. Inbegriffen sind Anfahrt/Abfahrt, Unterkunft und Eintrittskarten. Wenn das mal nicht ein Traum für Dampfer ist.

Das Gewinnspiel läuft bis 28.02.2017 Mitternacht. Die Auslosung erfolgt am 01. März. Natürlich ist die Teilnahme auch möglich, ohne sich für den Newsletter zu registrieren.

Alle Informationen finden Sie unter: https://goo.gl/eYh7Oi

happy liquid freut sich auf viele Teilnehmer und drückt schon jetzt allen die Daumen.



Über happy liquid

happy liquid ist eine Marke der Happy People GmbH. happy liquid produziert und vertreibt sowohl Liquids als auch Basen für elektrische Zigaretten. Liquids sind dabei für den sofortigen Gebrauch geeignet, während Basen durch die Nutzer selbst mit Aromen angereichert werden können. Die Herstellung aller Produkte erfolgt komplett in Deutschland, verwendet werden ausschließlich zertifizierte Ausgangsstoffe, die von deutschen Zulieferern bezogen werden. Den hohen Qualitätsanspruch bestätigen auch Labor-Untersuchungen des TÜV Nord und der Universität Graz. Die Transparenz in der Produktion bei happy liquid ist einzigartig: Kunden können über die Webseite des Unternehmens kostenlos Einsicht in die Produktionsprotokolle jeder einzelnen Charge nehmen.

Die Gründer Ralf Steffan (dipl. Kommunikationswirt), Maximilian Mikli (Apotheker) und Thomas Mrva (Mediziner) bilden mit Leidenschaft für ihr Produkt und dem umfangreichen Fachwissen aus verschiedenen Bereichen ein ideales Gespann für das beste Liquid für eZigaretten - Made in Germany!

