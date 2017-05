Großes Interesse an Forschungsförderung in Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor das Land der Ideen. Hier werden echte Innovationen geboren.

Das ist das Fazit, zu dem man auf dem Themenabend „NMWP Forschungsförderung – Ausschreibungen und Good Practice“ kommen musste. Die Veranstaltung war mit über 80 interessierten Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft sehr gut besucht. Mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen hat der Veranstalter, das Landescluster NMWP.NRW, einen spannenden Gastgeber gefunden. Das war aber nicht der einzige Grund dafür, dass die Veranstaltung so großen Anklang in der Community gefunden hat – wie sich nach der Führung durch das Institut zeigte:

Die auf dem Themenabend vorgestellten aktuellen Förderprogramme wie die Leitmarktwettbewerbe „Neue Werkstoffe.NRW“ und „Energie- & Umweltwirtschaft.NRW“, das deutsch-niederländische INTERREG V A-Projekt „ROCKET“, die Fördermaßnahmen und Ausschreibungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wie zum Beispiel „KMU-innovativ: Materialforschung (ProMat_KMU)“ oder „Hochleistungsmaterialien für effiziente und umweltfreundliche Antriebssysteme – Homas“ sowie das Horizont 2020 KMU-Instrument und die entsprechenden Erfahrungsberichte von erfolgreichen Antragstellern der vergangenen Wettbewerbsrunden gaben nicht nur einen guten Überblick über einige der für NRW-Akteure verfügbaren Förderprogramme, beim anschließenden, ausgedehnten Get-together standen sämtliche Speaker im persönlichen Gespräch für Rückfragen und zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung.

Große Resonanz gab es nicht nur auf die Vorstellung der Förderprojekte - auch die Good Practice-Cases erhielten positives Feedback.

„Ich freue mich, dass das Interesse in Nordrhein-Westfalen an der Forschungsförderung so hoch ist. Beim Get-together sind neben dem Austausch zu den Förderprogrammen definitiv auch einige Projektideen für neue Forschungsprojekte zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen entstanden.“, so die positive Bilanz von Clustermanager Dr.-Ing. Harald Cremer zur Veranstaltung.