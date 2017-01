Großes Interesse beim Tag der offenen Tür vom Fitness- und Sportcenter Stegertraining in Petershausen

Der Tag der offenen Tür des neu gestalteten Fitness- und Sportcenters „Stegertraining“ in Petershausen war ein voller Erfolg.

Etwa 200 begeisterte Sportfreunde stürmten Ende Januar 2017 die große Halle, die auf 1600 m² ideale Bedingungen für ein breites Sportangebot bietet. Ein Teil der Besucher interessierte sich bei der Veranstaltung in erster Linie für die Darbietungen des Fußballkünstlers Fabian Duro. Er zeigte Fußballtechniken der absoluten Spitzenklasse, die er im Anschluss an die anwesenden Kinder weitergab.

Für andere Besucher war allerdings der Einblick in die Sport- und Fitnessangebote des Studios besonders sehenswert. Sportler haben in der Halle die Möglichkeit, Fußball oder Tennis zu spielen. Seit Anfang des Jahres können sie aber auch in dem umfangreichen Fitnessstudio trainieren, das ihnen von morgens bis abends zur Verfügung steht.

Das Fitness- und Sportcenter bietet allerdings auch Möglichkeiten für Rehasport und für Gesundheit. Besonders groß war das Interesse für das „Faszientraining“ mit der Osteopathin des Studios. Sie zeigte den Teilnehmern, wie sie mit einfachen Übungen ihr Bindegewebe in Form halten können.

abian Duro gibt seine Fußballtechniken an die Kinder weiter. Foto: Stegertraining

[Großes Bild anzeigen]

Auch der Einblick in „Strong by Zumba“ zog viele Frauen an, die begeistert an dem Training teilnahmen. Die männlichen Besucher wurden eher von dem Kraftausdauertraining „Burning Iron“ des Studioleiters Denny Steger angezogen. Dabei zeigte der Trainer den Besuchern, wie sie ihre Fitness auch mit geringen Gewichten steigern können. Beim Training mit leichteren Gewichten wird die Wiederholungszahl der Übungen gesteigert, so dass dadurch die Körperkraft und die Ausdauer des Sportlers erhöht wird.

Viele Sportbegeisterte waren von den Angeboten des neuen Studios so begeistert, dass sie sich nach der Veranstaltung gleich zur Nutzung des Studios anmeldeten.