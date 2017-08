Großflächiger Ausbau der SMD-Schablonen Produktion: Die BECKTRONIC GmbH bezieht im Rahmen ihres Wachstumskurses neue Räumlichkeiten.

„Zukunftsorientiert wachsen“: Konsequent verfolgt die BECKTRONIC GmbH ihre Ziele für dieses Jahr.

Eine der größten Veränderungen ist die Inbetriebnahme des neuen Produktions- und Verwaltungsgebäudes. Seit Anfang Juli 2017 befindet sich der SMD-Schablonen Spezialist an dem neuen Standort in Weitefeld (Landkreis Altenkirchen im Westerwald). Mit rund 700 m² schafft das neue Gebäude weitaus mehr Platz und neue Möglichkeiten für die SMD-Schablonen Produktion von heute und morgen. Damit knüpft das Unternehmen an die vorausgehenden Prozessoptimierungen an. Diese nehmen einen grundlegenden Einfluss auf die neue Raumeinteilung.



Professionell, präzise und persönlich – erstklassige Ergebnisse auf allen Ebenen

Größere Besprechungs-, Gesellschafts- und Büroräume eröffnen neue Möglichkeiten für eine selbstbestimmte Mitarbeiterführung des Unternehmens. Insbesondere die nun angewandten Methoden zur Produktivitätssteigerung, Kaizen und Kanban, sind maßgebend für die Ausrichtung einzelner Arbeitsbereiche.

Alle Mitarbeiter waren an der Umsetzung des Großprojektes „Umzug“ beteiligt. Im Vorfeld galt es die optimale Ausrichtung der Anlagen, Arbeitsplätze, Werkzeuge und Produktionsabläufe zu planen. Der Standortwechsel konnte so ohne Produktionsausfall in Eigenregie umgesetzt werden.

„Der neue Standort ist eine wahre Verbesserung“, freut sich Claudia Müller, Vertriebsmitarbeiterin der BECKTRONIC GmbH. „Die klimatisierten Produktionsflächen können optimal genutzt werden und bieten Platz für weitere Anlagen und Einrichtungen zur Herstellung, Veredelung sowie zur Qualitätssicherung von SMD-Schablonen.“

Insgesamt konnte die Mitarbeiterzufriedenheit, nicht zuletzt durch den aktiven Einbezug aller Teammitglieder, innerhalb des Unternehmens nachweislich gesteigert werden. Die Nähe zwischen einzelnen Abteilungen, zum Beispiel CAD/CAM und Produktion, unterstützt bessere Arbeitsstrukturen. Dies wirkt sich positiv auf den Gesamterfolg aus. Die neugewonnenen Räumlichkeiten erlauben darüber hinaus eine Ausweitung der Sozialräume sowie mehr Gestaltungsfreiheit für jede/n Mitarbeiter/-in. Zudem bietet das direkte Standortumfeld den Mitarbeitern/-innen gute Einkaufsmöglichkeiten und attraktive Freizeitangebote.



Effiziente Planung und neueste SMD Schablonen Technologien

Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen weitere Optimierungsschritte im Fertigungsfluss. Transparente Abstimmungswege, eine verbesserte Teile-Logistik und eine ausgebaute Qualitätssicherung bilden nur einige der zahlreichen Fortschritte ab. Ein Highlight am Standort ist der aktuell geplante BECKTRONIC Showroom. Hier sollen künftig hochwertige Schablonenexponate, technische Einrichtungen, Auszüge aus Entwicklungsarbeiten und Materialien rund um den Schablonendruckprozess den Kunden informative und wertvolle Anregungen für ihr Arbeitsumfeld geben. Die ausgestellten Prototypen repräsentieren einerseits das facettenreiche Produktsortiment sowie andererseits die Präzision und ausgezeichnete Qualität der BECKTRONIC GmbH.



Eine SMD-Schablonen Produktion mit Weitblick

Mit den Veränderungen reagiert die BECKTRONIC GmbH auf die voranschreitende Digitalisierung und technologische Trends. Die ganzheitliche Vorabanalyse der Unternehmensstrukturen ermöglicht eine Neuorganisation interner Abläufe. Die bereits erzielten Erkenntnisse aus der Integration eines ERP- Systems sowie aus modernen Arbeitsphilosophien lassen sich am neuen Standort optimal

integrieren. Diese verschaffen dem Unternehmen den entscheidenden Vorsprung, wenn es darum geht, technologische und personelle Gegebenheiten präzise aufeinander abzustimmen. Welche innovativen Technologien und Zukunftspläne das Unternehmenskonzept weiter abrunden sollen, darüber informiert die BECKTRONIC GmbH im weiteren Jahresverlauf.

Die BECKTRONIC GmbH hat sich auf die Fertigung von lasergeschnittenen SMD-Schablonen aus Edelstahl und Nickelmaterialien spezialisiert. Diese werden für den Lotpastendruck sowie das Setzen von Klebepunkten und für Sonderanwendungen eingesetzt. Dabei werden hochwertige Präzisionsschablonen für Schnellspannsysteme oder in Fixrahmen montiert gefertigt und sind in Stufenausführung sowie mit Oberflächenveredelung erhältlich. Weitere Produkte im Portfolio des Unternehmens sind LTCC-Schablonen, Maxischablonen, Metallrakel, Formteile, Schnellspannrahmen sowie Archivierungstaschen und Lagersysteme für SMD-Schablonen. Neben der hochwertigen Qualität der Produkte, erhalten die Kunden von BECKTRONIC eine umfassende Beratung aus Expertenhand und einen schnellen Lieferservice.

Weitere Informationen unter www.becktronic.de