Growtech eröffnet Indoor Grow Showroom in Berlin

Die Growtech GmbH eröffnete Anfang August 2017 ihren neuen Showroom in Berlin Reinickendorf und bietet neben dem bestehenden Lagerverkauf die Möglichkeit, Grow-Equipment nicht nur zu erwerben, sondern auch zu erleben.

Das Berliner Einzelhandelsunternehmen, das sich auf Pflanzenzuchttechnik spezialisiert hat, stellt neuste Hydroponik-Systeme aus, zeigt effiziente LED-Technik und Growbox-Komplettsets in Aktion. Für Fragen rund um Urban Gardening und Indoor Growing stehen kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rede und Antwort.

„In unserem neuen Showroom verfügen wir über eine große Auswahl an Grow-Equipment: von Beleuchtungstechnik, über Selbstbewässerungsanlagen, bis hin zu hydroponischen Systemen und kompletten Zuchtsets. Mehr als in unserer Filiale in der Kaiserin-Augusta-Allee in Berlin-Charlottenburg stellen wir hier komplette Zuchtsysteme aus und bieten so unseren Kundinnen und Kunden einen optimalen Service“, fasst Growtech-Geschäftsführer Daniel Egner das Angebot zusammen.

Der neue Showroom der Growtech befindet sich in der Wallenroder Straße 7-9, 13435 Berlin. Das Ladengeschäft hat Montag bis Freitag von 10-18 Uhr geöffnet.

Showroom der Growtech GmbH in Berlin Reinickendorf / Grow In AG

Über grow in:

Die Grow In AG wurde 1995 gegründet und bietet inzwischen international eines der größten Sortimente aus sorgfältig geprüften und ausgewählten Artikeln für die erfolgreiche Pflanzenzucht. Ihre jahrelangen Erfahrungen bringt die Grow In AG auch in die Produktentwicklung ein: Hausmarken wie GIB Lighting, Elektrox und Ventilution haben sich führend am Markt etabliert und ermöglichen individuelle Lösungen für die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse.

Als erster Hydroponik-Shop der EU – gegründet von zwei Studenten – zog die Grow In AG europaweit viel Kundenaufmerksamkeit auf sich. Mit der Einführung von Mailorder für Bestellungen und dem Ausbau des Kundenservices durch Showroom, Webshop und Beratung vollzogen sich die wichtigsten Schritte hin zu einem Logistikunternehmen. Heute ist die Grow In AG eines der führenden Großhandelsunternehmen für die Growbranche in Europa.

Seit Frühjahr 2013 befindet sich der Unternehmenssitz in der Wallenroder Straße 7-9, 13435 Berlin. Über 6.000 m² Lagerfläche bieten Platz für mehr als 4.000 Produkte und die technologischen Voraussetzungen, um die Kundenwünsche bestmöglich und zeitnah zu erfüllen. Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich im Einsatz, um optimalen Kundenservice zu leisten und die Branche mit all ihrem Potential weiterzuentwickeln.

Für ein nachhaltiges und umweltbewusstes Wirtschaften setzt die Grow In AG auf erneuerbare Energien. Deshalb bezieht das Unternehmen Fernwärme vom Biomasse-Heizkraftwerk Märkisches Viertel, das direkt gegenüber des Unternehmenssitzes in der Wallenroder Straße grüne Energie erzeugt – mit einer jährlichen CO2-Einsparung von bis zu 26.000 Tonnen.

Unsere Philosophie:

Die Grow In AG setzt sich zum Ziel, die Bedürfnisse ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen und somit einen herausragenden Kundenservice anzubieten. Deshalb bildet die Grow In AG den gesamten Produktzyklus ab – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Auslieferung an den Kunden – und das seit über 20 Jahren!