Grundlagen des Arbeitsrechts für Nicht-Juristen

Jetzt noch anmelden! Die Weiterbildung der Universität Hamburg richtet sich gezielt an Nicht-Juristen, die sich schnell und praxisorientiert in die Grundzüge des Vertrags- und Arbeitsrechts einarbeiten möchten.

„Arbeitsrecht: Einführung und Grundlagen“ führt in das Vertragsrecht (u.a. Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag), das Arbeitsvertragsrecht (u.a. Gestaltungsfaktoren des Arbeitsverhältnisses, Begründung des Arbeitsverhältnisses, Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis), das Kollektive Arbeitsrecht (u.a. Tarifrecht, Arbeitskampfrecht, Betriebsverfassungsrecht) sowie das Kündigungsschutzrecht und Arbeitsgerichtsverfahren (u.a. Grundzüge des Kündigungsrechts sowie arbeitsgerichtlicher Verfahren, Mitwirkungsrechte) ein. In der Weiterbildung „Arbeitsrecht: Einführung und Grundlagen“ geht es um den Erwerb von Grundlagenwissen für Berufstätige oder Berufseinsteiger/-innen mit einem Hochschulabschluss. Diese Grundlagen ermöglichen ein qualifiziertes „Mitreden“ im Beruf, bei betrieblichen Entscheidungen oder in der Projektarbeit. Daher liegt der Schwerpunkt auf einer anwendungsbezogenen und praxisorientierten Erarbeitung (Fallbeispiele, Planspiel u.a.)Die Studieninhalte werden von Dozentinnen und Dozenten der Universität Hamburg und von erfahrenen Richtern und Anwälten vermittelt. Der Unterricht findet kompakt an vier Wochenenden statt, inkl. Besuch einer Gerichtsverhandlung am Arbeitsgericht Hamburg. Im Wintersemester kann die Weiterbildung „BWL: Einführung und Grundlagen“ angeschlossen werden. Bewerbungsschluss ist der 1. März 2018, die vier Präsenzwochenenden finden zwischen April und Juli statt.

Weitere InformationenUniversität Hamburg, Zentrum für Weiterbildung (ZFW)Dr. Michaela TzankoffE-Mail:Tel. +49 40 42838-9715, -9700www.zfw.uni-hamburg.de/arbeitsrecht