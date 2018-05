Gudrun Raabe folgt auf Georg Köhler

Zum 1. Januar 2019 übernimmt Gudrun Raabe die Geschäftsführung der Stückgutkooperation System Alliance.

Gudrun Raabe übernimmt die Geschäftsführung der System Alliance von Georg Köhler.

Georg Köhler verabschiedet sich in den Ruhestand.Niederaula, 23. Mai 2018 --- Die Weichen sind gestellt: Zum 1. Januar 2019 wird Gudrun Raabe Geschäftsführerin der Stückgutkooperation System Alliance. Die Speditionskauffrau, Verkehrsfachwirtin und Betriebswirtin (IHK) tritt bereits zum 1. Oktober 2018 in die Geschäftsführung ein und übernimmt zur Jahreswende die Nachfolge von Georg Köhler, der sich in den von ihm geplanten Ruhestand verabschiedet.Der bald 60-Jährige führt die Geschäfte der Stückgutkooperation seit dem 1. Juli 2003. In gut eineinhalb Jahrzehnten hat er durch die Gewinnung neuer Partner und die Besetzung vakanter Gebiete große Umbrüche in der Netzwerkstruktur erfolgreich gesteuert und die Weiterentwicklung des Systems vorangetrieben.Gudrun Raabe steht bereits seit 2005 in Diensten der System Alliance und verfügt seit 2017 über Prokura. Sie verantwortet unter anderem die Koordination der Vertriebsaktivitäten und das Marketing. Außerdem steuerte sie erfolgreich Projekte wie die Einführung des B2C-Angebots „ServicePlus“ und den Wechsel auf „Log-IT“, die neue Arbeitsplattform der Kooperation.Auf Vorschlag von Georg Köhler hat der Aufsichtsrat der System Alliance GmbH in seiner Sitzung am 24. April 2018 Gudrun Raabe einstimmig als seine Nachfolgerin bestätigt.Weitere Informationen: http://www.systemalliance.de

