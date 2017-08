Guide für die Planung von Auslandsaufenthalten: Neuauflage des Ratgebers „Handbuch Weltentdecker“ erschienen

Eine bestimmte Zeit im Ausland zu leben kann zu einer der wichtigsten und schönsten Erfahrungen im Leben gehören.

Wer bei der Auswahl eines geeigneten Programms und der passenden Organisation noch Anregungen und Tipps braucht, hat mit dem Handbuch Weltentdecker den richtigen Wegweiser zur Hand.Auf 345 Seiten dreht sich in diesem Ratgeber alles um die beliebtesten Wege ins Ausland: Ob Au-Pair, Freiwilligendienste, Praktika, Schüleraustausch, Sprachreisen oder Work & Travel: jedem Programm ist ein ganzes Kapitel gewidmet. Dort findet man Antworten auf die Fragen nach den Teilnahme-voraussetzungen, den Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten. Auch internationale Jugendbegegnungen, Workcamps und die Möglichkeit, als Gastfamilie selbst einen Teilnehmer aus dem Ausland aufzunehmen, werden näher dargestellt. Neben zahlreichen Angeboten für Schüler und Schulabgänger bietet der Ratgeber ebenso passende Programminfos für Auszubildende und Studierende.Die Besonderheit dieses Ratgebers liegt neben seinem umfassenden und aktuellen Informationsangebot auch in den übersichtlichen Preis-Leistungs-Tabellen von verschiedenen Austauschorganisationen und Reiseanbietern, durch die Orientierung und Vergleichsmöglichkeit zwischen den zahlreichen Angeboten geschaffen wird.Nicht zuletzt findet der Leser des Handbuch Weltentdeckers hilfreiche Kontaktadressen und Beratungsstellen, an die er sich bei weiterem Informationsbedarf für seinen Aufenthalt im Ausland wenden kann.Der Ratgeber für Auslandsaufenthalte kann für 14,80 € versandkostenfrei direkt beim weltweiser-Verlag via E-Mail bestellt oder im Buchhandel erworben werden: www.handbuchweltentdecker.de



Kurz und bündig

Thomas Terbeck, Weltweiser Team:

Handbuch Weltentdecker. Der Ratgeber für Auslandsaufenthalte,

mit übersichtlichen Service-Tabellen für Programme wie Au-Pair, Freiwilligendienste, Gastfamilie werden, Homestay, Jobs, Jugendbegegnungen & Workcamps, Praktika, Schüleraustausch, Sprachreisen, Studium, Work & Travel, Jugendreisen, Klassenfahrten, Programme für Schüler, Schulabgänger, Azubis, Studierende und Menschen ab 50

9. Auflage 2017, 345 Seiten, 14.80 EuroISBN: 978-3-935897-35-8

Hinweise für Journalisten

Umfangreiche Buchinformationen und druckfähige Buchcover stehen unter www.handbuchweltentdecker.de zum Download zur Verfügung.

Autoreninfos und -fotos, Leseproben und Rezensionsexemplare senden wir auf Wunsch gern zu. Bei veröffentlichten Buchbesprechungen freuen wir uns über die Zusendung eines Belegs.

Anfragen richten Sie bitte an:

weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst & Verlag

Lena Pletzinger

Prinz-Albert-Str. 31 – 53113 Bonn

Tel. 0228 / 96697883