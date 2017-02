Gute Aussichten für Ihren Magen: neuer Flyer für Patienten mit Reizmagen

Eben erschienen: Ein neuer Flyer bietet Menschen mit einem Reizmagen wichtige, praktische Informationen über die Erkrankung.Kostenlos zu bestellen direkt beim Herausgeber, der Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Uetersen/Hamburg – Der Reizmagen ist eine Krankheit mit vielen Facetten. Denn so vielfältig wie seine Symptome sind auch seine Auslöser – eine Herausforderung für Ärzte und Verunsicherung für die Betroffenen. Zudem ist diese Magenerkrankung funktionell bedingt. Das heißt, sie hat keine identifizierbaren organischen Störungen als Ursache. Dies erschwert die Diagnose und Behandlung des Reizmagens zusätzlich.

Umso wichtiger ist es daher, dass die betroffenen Patienten so umfassend wie möglich über ihre Erkrankung informiert sind.

Wertvolle Informationen zum Leben mit Reizmagen

Was sind die klassischen Anzeichen für einen Reizmagen? Was sind die möglichen Ursachen? Worauf sollten die Betroffenen ferner in ihrem Alltag und bei ihrer Ernährung achten? Antworten auf diese und andere Fragen gibt der neue Patientenflyer – verständlich formuliert.

Natürlich erfahren die Leser auch, was bei einem Reizmagen hilft. Gut bewährt dazu ist Enzynorm® f, eine Kombination aus Magenenzym und Aminosäuren. Warum das so ist, vermittelt der Flyer: Er erklärt, was der Magen bei der Verdauung alles leistet und wie ihn das Enzym-Präparat dabei unterstützt.

Der Patientenflyer "Gute Aussichten für Ihren Magen" kann kostenlos unter 04122 712-777 oder unter bestellt werden.

Enzynorm® f. Überzogene Tabletten. Wirkstoffe: Pepsin vom Schwein (225 – 250 mg/Tablette, entsprechend 190 Ph.Eur. Einheiten Proteinaseaktivität) und Aminosäure-Hydrochlorid aus Rinderbluteiweißhydrolysat (250 mg/Tablette).

Zur Unterstützung der Magenfunktion. Enthält Glucose und Sucrose (Zucker).

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand März 2014

Kontakt und weitere Informationen

Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG

Pinnauallee 425436 UetersenTel.: 04122 - 712-631Mail:

