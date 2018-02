TEASER Die aktuellen wirtschaftlichen Voraussetzungen sorgen dafür, dass Anleger, die Ihr Portfolio mit Edelmetallfonds angereichert haben, aktuell sehr aussichtsreiche Renditebedingungen vorfinden.

Darüber informieren die Vorsorge-Spezialisten der Vienna Life Lebensversicherung AG.

Experten erwarten für dieses Jahr eine Steigerung des Goldkurses. Seit 2009 konnten die Aktienbörsen wieder einen Aufschwung verzeichnen, doch dieses Jahr könnte auch der Goldkurs profitieren. Es steht zu erwarten, dass eine mehrmalige Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed den Anlegern am Aktienmarkt einen Strich durch die Rechnung macht.

Die Investition in Aktien wäre für viele Anleger nun zu diesem Zeitpunkt eher unattraktiv, was traditionell dazu führt, dass Anleger sich verstärkt auf stabile Sachwerte, wie Gold und andere Edelmetalle konzentrieren. Die Vienna Life Lebensversicherung AG bietet Anlegern hierfür flexible Vorsorgemöglichkeiten, bei dem ein Teil des angelegten Geldes in physisches Gold investiert wird. Dadurch verbindet man die Vorteile einer Kapitalanlage mit der Wertstabilität einer aus Tradition beständigen Sachanlage.

Gold bietet schon seit langem die Möglichkeit für ein stabiles Investment, geringe Volatilität macht das kostbare Edelmetall zu einem sicheren Hafen für Kapitalanleger. Die Vermögensbildungs-Police von Vienna Life ermöglicht es dem Anleger gleichermaßen auf ETFs und Aktien wie auch auf Edelmetalle zu setzen.

Ein ausbalanciertes Portfolio steigert die Chance von Renditen. Vienna Life setzt deshalb auf individuelle und ausführliche Beratung, um das passende Portfolio für jeden Anleger zusammen zu stellen. Kunden von Vienna Life profitieren von der großen Auswahl an Fonds und somit von der Möglichkeit seine Anlagestrategie an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können. Dahingehend bietet die Investition in Edelmetalle weiterhin eine stabilen und vielversprechende Alternative zum althergebrachten reinen Aktien-Invest.

Weitere Informationen: http://www.viennalife.de