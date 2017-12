Berlin, den 20.12.2017 Für seinen informativen YouTube–Kanal zum Thema Programmieren wurde Martin Lexow von der Fachhochschule Potsdam 2016 mit dem »Preis für gute Lehre« ausgezeichnet — jetzt hat er sein bewährtes Tutorial– Format in eine App übertragen.

Innerhalb besonders kurzer Video–Lehreinheiten werden Programmier-Anfänger jeden Alters mit der App »Mikrolern für Swift« an Apples neue Programmiersprache herangeführt. Der Nutzer erhält dank der App zudem die Möglichkeit, den Verlauf der Lektionen individuell zu beeinflussen und sich Fachwörter erklären zu lassen. Das neuartige Lernprogramm ist seit zwei Tagen im App–Store erhältlich.

„Mikrolernen steht für Lernen in kurzen Einheiten. Daher sind die einzelnen Videos in dieser App meist nicht länger als vier Minuten. In dieser kurzen Zeit erhalten die Zuschauer zu einem Thema alle wesentlichen Inhalte — hochverdichtet und hochqualitativ aufbereitet“, erklärt Martin Lexow die Idee hinter »Mikrolern«. Diese Art des Lernens vermittelt das Wissen in kleinen Schritten. Das Risiko, den Lernenden zu überfordern, wird so enorm reduziert und das Erfolgserlebnis, sich Schritt für Schritt Neues anzueignen hält die Motivation dauerhaft hoch. „Die Zeit langweiliger Programmiervideos ist vorbei“.

Über »Mikrolern für Swift«

Alle Inhalte der App sind auf Deutsch. Durch einmaligen Kauf der App erhält der Nutzer den Zugriff auf die ersten 10 Mikrolern–Videos, die weiteren, kostenfreien Updates liefern bis Ende März 2018 weitere 30 Lehreinheiten. Zu jeder Lektion, die Code enthält, erhält man die dazugehörigen offenen Dateien, um direkt selbst mit dem Code experimentieren zu können.

Weil für die Nutzung der App keine Internetverbindung benötigt wird, kann von überall aus gelernt werden.