Gutschein Index 2017 und Belohnungsstudie 17: Die aktuellen Umfragen zu Belohnungstrends im Marketing und Personalbereich sind gestartet

Die zentrale Fragestellung: „Wie belohnen Firmen ihre Mitarbeiter und Kunden in der Praxis?“ beschäftigt auch 2017 viele Unternehmen.

Die Ergebnisse des Gutschein Index 2017 für Marketing & Vertrieb und der Belohnungsstudie 17 für den Bereich HR geben hierauf Antworten. Diese liefern Marketingverantwortlichen und Personalentscheidern wertvolle Erkenntnisse für die tägliche Arbeit und werden in der ersten Jahreshälfte 2017 präsentiert. BONAGO unterstützt beide Befragungen als Partner – die Studienkonzepte wurden von der Hochschule Fresenius (Belohnungsstudie) beziehungsweise der LMU München (Gutschein Index) entwickelt.

Der Gutschein Index 2017 richtet sich an Entscheider im Marketing und Vertrieb. Diese stellen sich täglich der Herausforderung der Neukundengewinnung, Konsumentenbindung oder Reaktivierung ihrer Kunden. Im Wettbewerb um die besten Käufer nimmt der Werbedruck und die Menge an Werbebotschaften kontinuierlich zu. Kampagnenmaßnahmen sehen sich zunehmend einer hohen Wechselbereitschaft, verändernder Mediennutzung und selektiver Wahrnehmung der Konsumenten ausgesetzt. Somit stehen Marketingverantwortliche vor der Aufgabe passende Anreize für ihre Zielgruppe zu schaffen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Gemeinsam mit den Belohnungsexperten von BONAGO griff der Marketing-Lehrstuhl an der Ludwig-Maximilians-Universität das Thema auf und entwickelte 2015 den „Gutschein Index: Trends bei Gutscheinen & Coupons – wie werbungtreibende Unternehmen ihre Kunden belohnen!“. Ziel der Befragung unter Geschäftsführern und Entscheidern ist es auch 2017, einen branchen- und kanalübergreifenden Einblick in die Praxis des Marketings zu geben und dadurch mehr Transparenz zu schaffen. Wer bis zum 31.12.2016 an der aktuellen Befragung teilnimmt, bekommt die Ergebnisse bereits vor der Veröffentlichung im Frühjahr 2017 kostenlos übermittelt und zudem optional einen Restaurantgutschein. Die Studienergebnisse 2016, mit knapp 1.000 Teilnehmern, können weiterhin unter www.gutscheinindex.org abgerufen werden.

Ebenso liefert die Belohnungsstudie 17 neueste Erkenntnisse für den HR-Bereich. Der aktuelle Fachkräftemangel und der demographische Wandel stellen den HR-Bereich in deutschen Unternehmen vor das Problem des sogenannten „War for talents“. Somit müssen sich Personalentscheider mit neuen Maßnahmen der Mitarbeiterbindung auseinandersetzen, um der steigenden Fluktuation entgegenzuwirken. Denn mit dem gezielten Einsatz von Prämien, leistungs- und anlassbezogen, wird der Arbeitnehmer effektiv ans Unternehmen gebunden und das Employer Branding gestärkt. 2014 führte die Hochschule Fresenius erstmalig eine branchenübergreifende Befragung zum Thema Mitarbeiterbindung und -motivation durch. Auch in diesem Jahr haben Personalentscheider die Möglichkeit, an der Befragung zum gegenwärtigen und künftigen Einsatz von Belohnungsinstrumenten teilzunehmen. Die Erhebung für die Belohnungsstudie 17 wurde bereits gestartet und die BONAGO Incentive Marketing Group GmbH ist auch in diesem Jahr als Studienpartner an Bord. Wer bis zum 31.01.2017 an der Befragung teilnimmt, erhält die Ergebnisse ebenfalls kostenlos vor Veröffentlichung zugesendet und, bei Interesse, einen Filmgutschein. Weitere Informationen zur Belohnungsstudie 17 sowie zur Teilnahme unter www.belohnungsstudie.de

BONAGO ist bereits sehr gespannt auf die neuesten Ergebnisse der beiden Erhebungen: „Eine Unterstützung des Gutschein Index ist in meiner Rolle als Vicepresident der Incentive Marketing Association Europe natürlich selbstverständlich. Nur so können wir in Deutschland die immer noch vorherrschende Lücke zu den Vorreitern USA und UK sukzessive schließen. Die Belohnungsstudie 2017 wird uns zudem die HR-Schwerpunkte 2017 aufzeigen und wie Personalentscheider die Incentivierung von Arbeitnehmern im Vergleich zum Vorjahr priorisieren.“ so Mark Gregg, Geschäftsführer der BONAGO Incentive Marketing Group GmbH.