HIT 2017 - Anforderungen an die IT der Zukunft Die Cloud und Security Konferenz “Made by hamcos”

Save The Date: 18.05.2017Uhrzeit: 9:30 - 17:15 Uhr

Am 18.05.2017 ist es wieder so weit: hamcos lädt Sie zur Technologie Messe "HIT 2017" ein. Melden Sie sich am Besten heute schon an und erleben Sie mit hamcos das IT Event, das sich inzwischen zu einer der wichtigsten IT Messen in der Region für IT-Hersteller und Anwender entwickelt hat.

Seien Sie an diesem Tag im Landkreis Sigmaringen dabei und erhalten Sie einen Überblick über Produkte und Dienstleistungen der hamcos und ihrer Partner. Unser diesjähriger IT Tag wird ganz unter dem Motto Anforderungen an die IT der Zukunft stehen, wobei hier besonders auf die Blickwinkel Cloud und Security eingegangen wird. Außerdem werden wir die digitale Revolution Industrie 4.0 anhand von Praxisbeispielen und Kundenreferenzen betrachten.

Agenda

Auch dieses Jahr wird die Agenda nach den Strategievorträgen für das gesamte Publikum in Parallelvorträge übergehen. So kann sich jeder Besucher sein individuelles Veranstaltungsprogramm zusammenstellen. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über einige Themen auf der HIT 2017:

- Privacy & Security in der Cloud

Prof. Dr. Tobias Eggendorfer aus Ravensburg ist Professor für IT-Sicherheit und IT-Forensik und zeigt Ihnen, mit welchen Unsicherheiten Sie in der Public Cloud rechnen müssen und welche Gegenmaßnahmen Erfolg versprechen.

- Sicherheitsrisiko Internet of Things (IoT) - Der Hacker kommt durch den Kühlschrank

Marco Di Filippo wird Ihnen im Vortrag konkret aufzeigen, welche Methoden Angreifer verwenden, um Geräte im Internet der Dinge zu attackieren. Die Methoden werden theoretisch erläutert und live demonstriert. Zudem wird im Vortrag auf aktuelle Themen eingegangen.

- Industrie 4.0 in der Praxis

Durch Praxisbeisbiele des Herstellers Fujitsu und Kundenreferenzen lernen Sie Industrie 4.0 in der Praxis kennen.

- Vorstellung der S&T AG

Michael Jeske, Vorstand und COO der S&T AG, stellt den neuen Gesellschafter der hamcos vor.

- Der Arbeitsplatz der Zukunft

Es wird auf die Fragen eingegangen: Wie sieht mein Arbeitsplatz in der Zukunft aus? Welche Anwendungen und Applikationen werden in die Cloud migriert sein?

- NetApp Ransomware Prevention

NetApp gibt eine Wasserstandsmeldung zur "IT-Unsicherheit".

- IT-Sicherheit

Harald Bauschke, von unserem Partner Sophos wird auf Netzwerk und Endpoint Protection eingehen.

- AntiSpam, Archivierung und Verschlüsselung

Der gesamte E-Mail Lebenszyklus aus einer Hand: Reddoxx.

- hamcos Cloud und Managed Services

hamcos Geschäftsführer Frank Hampel wird den Besuchern Cloud Lösungen wie Cloud Backup und Managed Services wie Managed Firewall präsentieren.

Bitte beachten Sie, dass wir momentan mitten in den Planungen für die HIT 2017 sind und die Agenda noch ständig weiter ausgebaut wird. In Kürze stellen wir Ihnen hier die komplette Agenda zum Download zur Verfügung.

Produktmesse

Parallel zu der spannenden Vortragsreihe werden die Marktführer der IT-Branche auf unserer Hausmesse ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Auf dieser begleitenden Produktmesse erleben Sie aktuelle IT-Technologie in Form von Demogeräten und Live-Präsentationen hautnah. Hier bietet Ihnen hamcos die optimale Plattform, um sich mit eventuellen Fragen direkt an die Hersteller zu wenden.

Abendveranstaltung

Auch dieses Jahr möchten wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern die Veranstaltung mit einer spannenden Abendveranstaltung ausklingen lassen. Weitere Informationen zum geplanten Rahmenprogramm werden wir bald veröffentlichen!

Besuchen Sie für mehr Einblicke doch auch den Rückblick HIT 2016.

Melden Sie sich am Besten gleich über das Anmeldeformular für den hamcos IT Tag am 18.05.2017 an und freuen Sie sich - mit uns - auf den HIT 2017!