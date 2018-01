HIT 2018 - Digitalisierung im Mittelstand - die IT Konferenz "Made by hamcos"

Digitalisierung im Mittelstand - die IT Konferenz "Made by hamcos"

Save The Date: 17.05.2018Uhrzeit: 9:00 - 17:00 UhrOrt: Stadthalle Sigmaringen

Am 17.05.2018 ist es wieder so weit: hamcos lädt Sie zur Technologie Messe "HIT 2018" ein. Melden Sie sich am Besten heute schon an und erleben Sie mit hamcos das IT Event, das sich inzwischen zu einer der wichtigsten IT Messen in der Region für IT-Hersteller und Anwender entwickelt hat.

Seien Sie an diesem Tag im Landkreis Sigmaringen dabei und erhalten Sie einen Überblick über Produkte und Dienstleistungen der hamcos und ihrer Partner. Unser diesjähriger IT Tag wird ganz unter dem Motto Digitalisierung im Mittelstand stehen, wobei es interessante Gastvorträge zum Thema, sowie Workshops geben wird.

Agenda

Die komplette Agenda wird in den nächsten Tagen eingestellt.



Abendveranstaltung

Auch dieses Jahr möchten wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern die Veranstaltung mit einer spannenden Abendveranstaltung ausklingen lassen.

Hierzu erwarten wir Sie in der Out & Back Erlebniswelt Sigmaringen, mitten im Naturpark Obere Donau und direkt bei der Stadthalle, zum HIT 2018 Abend Event. Details werden in den nächsten Tagen eingestellt.

Zeit und Ort

Die HIT 2018 wird in der Stadthalle Sigmaringen stattfinden.

Georg-Zimmerer-Straße 4

72488 Sigmaringen

Termin: 17.05.2018

Uhrzeit: 9:00 - 17:00 Uhr

Besuchen Sie für mehr Einblicke doch auch den Rückblick HIT 2017.

Melden Sie sich am Besten gleich über das Anmeldeformular für den hamcos IT Tag am 17.05.2018 an und freuen Sie sich - mit uns darauf!