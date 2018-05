HIT 2018: Digitalisierung im Mittelstand - die IT Konferenz "Made by hamcos" Datum: 17.05.2018

Uhrzeit: 9:00 - 17:00 UhrOrt: Stadthalle Sigmaringen

Der Countdown läuft: am 17.05.2018 ist es wieder so weit: hamcos lädt zur Technologie Messe "HIT 2018" ein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Anmeldezahlen sprechen für sich! Melden Sie sich am Besten gleich hier an und erleben Sie mit hamcos das IT Event, das sich zu einer der wichtigsten IT Messen in der Region für IT-Hersteller und Anwender entwickelt hat.

Seien Sie an diesem Tag im Landkreis Sigmaringen dabei und erhalten Sie einen Überblick über Produkte und Dienstleistungen der hamcos und ihrer Partner. Unser diesjähriger IT Tag wird ganz unter dem Motto Digitalisierung im Mittelstand stehen, wobei es interessante Gastvorträge zum Thema, sowie Workshops geben wird. Ein Blick in unser Tagesprogramm lohnt sich:

Abendveranstaltung

Auch dieses Jahr möchten wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern die Veranstaltung mit einer spannenden Abendveranstaltung ausklingen lassen.

Hierzu erwarten wir Sie in der Out & Back Erlebniswelt Sigmaringen, mitten im Naturpark Obere Donau und direkt bei der Stadthalle, zum HIT 2018 Abend Event. Details werden in den nächsten Tagen eingestellt.

Zeit und Ort

Die HIT 2018 wird in der Stadthalle Sigmaringen stattfinden.

Georg-Zimmerer-Straße 4

72488 Sigmaringen

Termin: 17.05.2018

Uhrzeit: 9:00 - 17:00 Uhr

Besuchen Sie für mehr Einblicke doch auch den Rückblick HIT 2017.

Melden Sie sich an und freuen Sie sich mit uns auf eine informative und unterhaltsame Veranstaltung.



IT Service und IT Dienstleister am Bodensee nahe Bad Saulgau

Das IT Systemhaus hamcos IT Service GmbH (kurz: hamcos) mit mehr als 20 Jahren IT-Erfahrung gehört inzwischen zu den größten IT-Dienstleistern der Region Oberschwaben, Zollern-Alb, Hegau, Esslingen und Bodensee. hamcos hat sich auf Lösungen im IT-Umfeld von mittelständischen Industrieunternehmen und öffentlichen Auftraggebern spezialisiert und unterstützt mit ausgebildeten Fachkräften ihre Kunden in allen Bereichen der IT.

IT Dienstleistung Süddeutschland

hamcos Standorte

Momentan beschäftigt hamcos ca. 60 Mitarbeiter an dem Hauptstandort in Hohentengen sowie an den Niederlassungen Dettingen unter Teck und Weingarten.

Durch die Ausweitung auf drei Standorte wurde hamcos zum führenden IT-Dienstleister in den Landkreisen Bodensee, Ravensburg, Sigmaringen, Zollernalbkreis, Biberach, Alb-Donau, Ulm und Esslingen.

Die hamcos IT Service GmbH zeichnet sich durch beständiges Wachstum und grundsolide Ausrichtung aus.



Ihr zuverlässiger Partner

Als IT Service Spezialist für mittelständische Kunden hat hamcos als IT Dienstleister am Bodensee seinen Fokus auf folgende Zielgruppen gerichtet:

IT Service für öffentliche Auftraggeber und Schulen

IT Service für Industrie und Handel

IT Service für Mittelstand

IT für Steuerberater

IT für Kirchen

IT für medizinische und soziale Einrichtungen

Durch die regionale Nähe, schlanke Strukturen, kurze Entscheidungswege und hohe fachliche Kompetenz sind wir der strategische Partner mit langfristiger und vertrauensvoller Ausrichtung.

Zu den Schwerpunkten und besonderen Stärken der hamcos IT Service GmbH gehören Server- und Storage-Systeme, Backup-Konzepte, Virtualisierungslösungen und Netzwerktechnik sowie Managed Services und bedarfsgerecht angebotene Dienstleistungen für Unternehmen und Gemeinden im Raum Bodensee und Oberschwaben von Ravensburg über Bad Saulgau bis Ulm.

Unsere Fachkompetenz als IT Dienstleister wird unter anderem durch die Goldpartnerschaft mit den Firmen NetApp und Microsoft untermauert. Von Fujitsu wurden wir als Select Expert Partner ausgezeichnet. Die VMware Professional Solution Provider Partnerschaft belegt die Professionalität von hamcos im Bereich der Server-, Desktop und Anwendervirtualisierung.

Als zertifizierter Vertriebspartner vieler weiterer namhafter Soft- und Hardwarehersteller und aufgrund des fundierten Know-how unserer erfahrenen Spezialisten bieten wir Ihnen hochwertige Dienstleistungen und innovativen IT Service im Raum Bodensee, Bad Saulgau, Sigmaringen, Oberschwaben und München an.

hamcos legt seit Jahren einen großen Wert auf die Ausbildung der Fachkräfte von morgen. Die momentane Ausbildungsquote liegt bei 15%.

hamcos, Ihr kompetenter IT Dienstleister am Bodensee, deckt die komplexen Anforderungen moderner Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen ab, sobald es um IT Service geht.