Essen, 07. November 2016 - Trafo2, Anbieter digitaler Lösungen in Essen, hat den Webauftritt der Talsperrenleitzentrale Ruhr im Auftrag des Ruhrverbands vollständig überarbeitet.

Der Relaunch trägt den veränderten technischen Anforderungen Rechnung und erhöht die Benutzerfreundlichkeit von talsperrenleitzentrale-ruhr.de.

Die zahlreichen Nutzer der Website können sich nun mit nur wenigen Klicks über aktuelle Wasserstände an Flüssen und Seen im Einzugsgebiet der Ruhr informieren. Technisch basieren die neuen Seiten auf der neuesten Version des Content-Management-Systems „TYPO3“. Die aktuellen Wasserstands- und Durchflussdaten erhält die Webplattform regelmäßig über die Server der Talsperrenleitzentrale des Ruhrverbands.

„Der komfortable mobile Zugriff auf das Informationsangebot der Talsperrenleitzentrale war uns besonders wichtig, damit allen Interessierten bei Hochwasser die Daten dort zur Verfügung stehen, wo sie sie benötigen“, sagt Patrick Huy, für die Talsperrensteuerung zuständiger Abteilungsleiter beim Ruhrverband. Stündlich aktualisiertes Datenmaterial garantiert die so wichtige Aktualität von talsperrenleitzentrale-ruhr.de und der weit über 100 angeschlossenen externen Webangebote.

„Der neue Webauftritt des Ruhrverbandes kommt auf den Punkt, das mögen die Menschen im Ruhrgebiet“, so Trafo2-Geschäfsführer Ansgar Fulland. Er betont, dass der Relaunch nicht nur das Ziel hatte, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. talsperrenleitzentrale-ruhr.de fungiert auch als wichtige Informationsquelle für mehr als zwei Millionen Menschen im Einzugsgebiet der Ruhr. Das Webangebot ist daher nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag für den Hochwasserschutz – auch für mobile Nutzer. Ob PC, Tablet oder Smartphone: Das responsive Design passt die Webinhalte dem jeweiligen Endgerät an. Schnell mal die Wasserstände checken? Die Talsperren per Webcam im Auge behalten? Jetzt einfach und übersichtlich unter: talsperrenleitzentrale-ruhr.de