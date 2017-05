HÖREX Generalversammlung: Gemeinschaft wächst weiter

(München/Kreuztal, 29. Mai 2017) Am 19. und 20. Mai 2017 trafen sich mehr als einhundert Mitglieder der HÖREX Hör-Akustik eG zum Unternehmertag und zur Generalversammlung in München.

Zentrale Themen: der Rückblick auf ein positives Geschäftsjahr, die Wahl von zwei neuen Aufsichtsräten und das neue HÖREX Online-Marketing. Die HÖREX HörExperten waren zudem die ersten, denen das Unternehmen Bernafon seine neue Technologieplattform für Hörgeräte vorstellte.

„Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück: 2016 konnte die HÖREX ihre Absatz- und Umsatzzahlen erneut überdurchschnittlich steigern. Dieser Erfolg ermöglicht es, dass wir unseren Mitgliedern hervorragende Konditionen sichern und darüber hinaus eine im hohen sechsstelligen Bereich liegende Rückvergütung ausschütten können“, so Claudia Hellbach, Mitglied des Vorstands der HÖREX. Ihr Vorstandskollege Gerd Müller ergänzt: „Auch die Mitgliederzahlen entwickeln sich weiter positiv. Zum heutigen Stand gehören über 530 Betriebsstätten zu unserer Gemeinschaft. Das stärkt unsere Position in der Branche und jedes einzelne Mitglied im lokalen Wettbewerb mit den großen Hörakustikketten.“

Vorstand und Aufsichtsrat: Jens Pietschmann, Mario Werndl, Simone Thiemann, Percy Schöneck, Claudia Hellbach, Christian Großmann und Gerd Müller (v. l.) (Foto: HÖREX)

[Großes Bild anzeigen]

Neue Mitglieder im Aufsichtsrat

Änderungen gab es im Aufsichtsrat. Eine Position war seit der Generalversammlung 2016 vakant; zudem stellte Anja Scheinhardt-Hoppe ihr Amt nach fast 20 Jahren aus persönlichen und zeitlichen Gründen zur Verfügung. Vorgeschlagene Kandidaten für die Neubesetzung dieser Positionen waren Jens Pietschmann aus Frankfurt am Main und das ehemalige Vorstandsmitglied Mario Werndl aus Köthen in Sachsen-Anhalt. Die Mitgliederversammlung stimmte mehrheitlich für die beiden. „Ich freue mich darauf, meine Energie künftig noch mehr in die HÖREX zu stecken, sie mitzugestalten und noch ein Stückchen weiter voranzubringen“, so Jens Pietschmann, der sich bereits seit vielen Jahren im Expertenbeirat engagiert, einem Gremium, das dem Vorstand beratend zur Seite steht. Mario Werndl steht mit seiner Wahl in den Aufsichtsrat für die kontinuierliche Weiterentwicklung der HÖREX: „Gern nehme ich mein Wissen nun vom Vorstand mit in den Aufsichtsrat“, so Werndl. Simone Thiemann und Christian Großmann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender des Aufsichtsrats bleibt Percy Schöneck.

Online-Marketing stärkt lokale Präsenz der Mitglieder

Im Rahmen der Generalversammlung stimmten die Mitglieder über alle notwendigen Beschlüsse mehrheitlich ab. Ein weiteres zentrales Thema war die neue Online-Kampagne, die die HÖREX Ende 2016 gestartet hatte. Ziel ist es, die Online-Präsenz der HÖREX Mitgliedsfachbetriebe weiter zu stärken. Vom ersten Tag an begleiten Experten die Kampagne und analysieren ihren Verlauf, sodass sie immer weiter optimiert werden kann. Die Kontaktrate interessierter Endverbraucher konnte so bereits erhöht werden.

In seinem weiteren Ausblick über Trends im Markt hob der Vorstand die Bedeutung von Smartphones auch für die Hörakustikbranche hervor. Aktuelle Themen sind das Direct-Streaming – zum Beispiel von Telefongesprächen oder Musik –, die Verwendung des Smartphone als Fernbedienung, Tinnitus-Apps zur Behandlung von Ohrgeräuschen und die Nutzung des iPhone-Mikrofons. „Natürlich möchten wir es unseren Mitgliedern ermöglichen, bei diesem Trend vorne mit dabei zu sein“, so Vorstand Gerd Müller. Entsprechende Angebote smarter Hörsysteme seien daher selbstverständlich. Darüber hinaus bietet die HÖREX ihren Mitgliedern zeitnah eine eigene App für Kunden und deren Angehörige.

Branchen-News und Motivationstraining

Wie bereits in den vergangenen Jahren bot die HÖREX ihren Mitgliedern ein abwechslungsreiches und informatives Programm rund um die Generalversammlung. Isabell Claßen, Justiziarin bei der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker (biha) informierte in ihrem Vortrag über die Entwicklungen der Branche sowie das neue Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG).

Um etwas ganz anderes ging es im Vortrag von Dirk Schmidt zum Thema „Gewonnen wird im Kopf“. Der Bestsellerautor und Motivations-Experte lud seine Zuhörer ein, über die Frage nachzudenken, wie entscheidend Einstellung und mentale Stärke für den privaten und beruflichen Erfolg seien. Dass vieles Kopfsache ist, durften die HörExperten in mehreren kurzen Spielen selbst erfahren.

Bernafon-Premiere beim Franziskaner

Bereits am Freitag hatten sich zahlreiche Genossenschaftsmitglieder zum Unternehmertag versammelt und im Rahmen einer Stadtrallye durch München an biha-zertifizierten Vorträgen teilgenommen. Bei den Zwischenstopps in verschiedenen Lokalitäten der Altstadt trafen die HörExperten auf die strategischen Partner der HÖREX. Eine Premiere erwartete die HÖREX Mitglieder im Wirtshaus „Zum Franziskaner“. Dort präsentierte die Bernafon GmbH erstmals ihre neue Hörgeräteserie, die auf einer völlig neuen Signalverarbeitungsstrategie aufbaut – dem Dynamic Environment Control System™ (DECS™). Von dieser Technologie profitieren die HÖREX Mitglieder auch im Rahmen der HÖREX Private-Label-Geräteserie. DECS™ verarbeitet die Dynamik natürlicher Hörsituationen synchron, ohne vordefinierte Verstärkungsmuster. Auch die bundesweit exklusiv durch die HÖREX vertriebene Marke Sonic war Thema des Workshops, da bei Sonic ebenfalls eine neue Hörgerätetechnologie in Form der SoundDNA auf den Markt kommt.

Der Weg durch die Altstadt führte die Rallye-Teilnehmer weiter ins Wirtshaus „Zum Spöckmeier“. Dort informierte die Oticon GmbH über das aktuelle Opn-Konzept und Produktneuheiten. Im Hofbräuhaus stellte die Sivantos Group die Signia Tinnitus-Notch-Therapie vor, einen neuen Ansatz zur Behandlung der unangenehmen Ohrgeräusche. Die Widex Hörgeräte GmbH schließlich hatte sich im Traditionslokal Hofer eingefunden, um über die Kraft der Marke zu sprechen und die neue Geräte-Generation Beyond vorzustellen.

Eine Schifffahrt über den Ammersee am Freitag und ein bayerischer Abend im Augustinerkeller am Samstag rundeten das Programm um die Generalversammlung ab und ließen den Mitgliedern viel Zeit, sich auszutauschen, Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.