HVAC&R Systeme mit natürlicher Luft als Kühlung

Auf der Chillventa 2016 in Nürnberg, Deutschland, wird MIRAI INTEX eine neue Generation von HVAC&R Geräten vorstellen.

Die Verwendung der MIRAI INTEX Luftzirkulationstechnologie verringert gesundheitliche Schäden bei Menschen, spart Energie und reduziert Umweltschäden. Alle Geräte arbeiten mit natürlicher Luft als Kühlung statt giftiger Freon Gase.

Unser Top-Produkt, die Kaltluftmaschine ‘MIRAI COLD’ schafft und erhält äußerst niedrige Temperaturen (von -40°С bis zu -80°С) in kalten Räumen jeglicher Art, spart dabei noch Kosten und reduziert ökologische Auswirkungen.

Der wesentliche Faktor dieser Technologie besteht darin dass die Expansionsturbine sich auf derselben Welle wie der Turboverdichter befindet. Die während der Expansion erzeugte Energie wird von dem Verdichter genutzt, dadurch reduziert sich der Energieverbrauch beachtlich.

Das andere innovative Model, das auf der Chillventa 2016 vorgestellt werden wird, ist ‘MIRAI CLIMATE’ – das Luftkühlsystem. Es handelt sich um eine vollautomatische Anlage mit Klimaanlage, Heizung und Lüftungsbetrieb.

Part of the compressor-expander unit of the Air Cycle Climate System MIRAI Climate

‘MIRAI CLIMATE’ ist weitaus sicherer und kosteneffizienter, sowohl in der Handhabung als in der Instandhaltung als herkömmliche Systeme, ‘MIRAI CLIMATE’ bildet eine überzeugende Alternative. Dank der konstanten Zufuhr von 100% Frischluft und der Nutzung natürlicher Luft als Kältemittel ist ‘MIRAI CLIMATE’ die umweltfreundlichste und kostengünstigste Option auf dem Markt was HVAC Anlagen anbelangt.

WIR DENKEN AN UNSEREN PLANETEN ERDE

Der Abbau der Ozonschicht und die globale Erwärmung haben neue Anforderungen an die Industrieausrüstung gestellt. MIRAI INTEX hat daraufhin Aggregate entwickelt die einzig und allein Frischluft als Kühlmittel verwenden. Es gibt keine Schäden durch Auslaufen mehr und mögliche Nichtübereinstimmungen mit einer späteren Gesetzgebung sind ebenfalls ausgeschlossen.

Die MIRAI’s Verfahrenstechnik die in Übereinstimmung mit dem Pariser COP21 Abkommen steht, bietet eine zukunftssichere Alternative zu chemischen Kühlmitteln, sie vermindert die Giftgaseemissionen und ist damit dem Umweltschutz zuträglich.



WIR DENKEN AN DIE KOSTEN

Verglichen mit herkömmlichen Maschinen reduzieren HVAC&R Luftzirkulationsgeräte den Energieverbrauch bei 30%. Die Erhaltungs-und Reparaturkosten sind ebenfalls niedriger da die Geräte weder Kühlmittel brauchen, noch Öl gewechselt oder nachgefüllt werden muss.

WIR DENKEN AN UNSERE GEMEINSAME ZUKUNFT

Der Weg zu einer umweltbewußten Gesellschaft wirft allerhand Probleme. Dank der Entwicklung der MIRAIs Kaltluftmaschinen und Kühlungssysteme können einige gelöst werden: Die Lagerung großer Mengen von Bioproben um die Weiterentwicklung der Medizin zu sichern, der nachhaltige Verbrauch von verschiedensten Ressourcen, Lebensmittelverluste und der Umgang mit Lebensmittelabfall, die Bildung von umweltfreundlichem Verhalten und Methoden die umweltschädliche Einflüsse minimalisieren und keine Gefahr für die natürlichen Ressourcen unserer und der nächsten Generationen darstellen.

Chillventa: Hall 7, Stand 520