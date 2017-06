Häuser der 80er auf dem Prüfstand: Mit Wüstenrot effizient sanieren

Sie sind inzwischen 30 Jahre alt und leiden unter manch kleinem und größerem Problem: Immobilien, die in den 80er Jahren erbaut wurden, sollten gründlich auf Sanierungsbedarf geprüft werden.

Wüstenrot bietet entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten.

Wer bereits seit mehreren Jahren in einer älteren Immobilie wohnt oder sich erst kürzlich ein Haus mit 1980er-Baujahr gekauft hat, sollte nicht versäumen, einen Blick auf mögliche Mängel zu werfen. Zum einen können diese energetischer Natur sein, zum anderen können gravierende Sicherheitsdefizite vorliegen, die Eigentümer beheben sollten. Die Wüstenrot Bausparkasse gibt Kunden nicht nur eine Checkliste an die Hand, um möglichen Sanierungsbedarf zu prüfen, sondern auch passende Finanzierungsoptionen.

Ein 30 Jahre altes Haus kann unter gewissen Mängeln leiden – muss es aber nicht. In jedem Fall sollten verschiedene Bereiche geprüft werden, gegebenenfalls auch von professionellen Handwerkern, um Optimierungspotenziale aufzudecken. Typische Problemstellen einer Immobilie dieses Alters sind das Dach und die Fenster. Das Dach ist ganzjährlich den Witterungsbedingungen ausgesetzt. Durch fehlende oder brüchige Dachziegel kann das Dach undicht werden und Nässe ins Innere gelangen, was im schlimmsten Fall zu Schimmel und einem morschen, instabilen Dachstuhl führt. Sind die Fenster noch dieselben, wie zur Erbauungszeit, entsprechen sie nicht den aktuellen Ansprüchen an die Wärmeisolierung und erhöhen den Energieverbrauch und damit die Heizkosten immens. Weitere übliche Sanierungsbereiche sind die Sanitäranlagen, die Außenfassade und die Heizungsanlage. Eine Modernisierung trägt nicht nur dazu bei, sich als Eigentümer und Bewohner des Hauses wohler zu fühlen – sie steigert auch nachhaltig den Immobilienwert und damit auch die Sicherheit als stabile Altersvorsorge.

Wüstenrot hat für Kunden eine Checkliste zusammengestellt, die einzelne Punkte in Frage kommender Sanierungsmaßnahmen enthält sowie eine Möglichkeit, die jeweiligen Kosten hierfür zu kalkulieren. Je nach Größe des Objekts und Aufwand der Sanierung fallen Kosten an, die nicht spontan und mit dem vorhandenen Kapital getragen werden können. Die Wüstenrot Bausparkasse empfiehlt Eigentümern älterer Immobilien daher, rechtzeitig an die Finanzierung zu denken. Denn die meisten Sanierungsmaßnahmen sind absehbar und durchaus planbar.

Ein Bausparvertrag eignet sich für diesen Zweck besonders gut, da die benötigte Summe überschaubar ist und das Sparziel daher auch in wenigen Jahren erreicht werden kann. Zudem berät Wüstenrot auch hinsichtlich energetischer Sanierungsmaßnahmen, die oftmals mit einer staatlichen Förderung verbunden sind und daher letztendlich noch kosteneffizienter für den Immobilienbesitzer umzusetzen sind. Dabei gilt es, verschiedene Förderangebote zu vergleichen und nach Möglichkeit zu kombinieren, um die maximale Bezuschussung zu erreichen.

Mehr Informationen zum Thema: https://www.wuestenrot.de/rmedia/me....iste-Sanierungsbedarf.pdf