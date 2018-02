Hamburger Unternehmen AIRY wird neues Mitglied von Bertrand Piccards World Alliance for Efficient Solutions

Die AIRY GreenTech GmbH ist beim jüngsten Projekt des Schweizer Entdeckers und Unternehmers Bertrand Piccard an Bord: der World Alliance for Efficient Solutions.

AIRY, das die Luft auf natürlichem Wege von Schadstoffen reinigt, ist damit Teil einer globalen Bewegung, die ihre Ideen auf der Weltklimakonferenz 2018 präsentieren wird.Über den Wolken und zugleich mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen: So ließe sich Bertrand Piccard – Abenteurer, Psychiater, Unternehmer und Flieger – am besten charakterisieren. Piccard machte von sich und seiner Stiftung The Solar Impulse Foundation weltweit reden, als er 2015/16 die Welt mit seinem solarbetriebenen Flugzeug umkreiste.Die World Alliance for Efficient Solutions ist das jüngste Projekt des Schweizers und seiner Stiftung. Sie hat sich zum Ziel gesetzt zu zeigen, dass Ökologie und Wirtschaftlichkeit vereinbar sind. Die World Alliance for Efficient Solutions wurde während der UN-Klimakonferenz COP23 ins Leben gerufen und ist ein globales Netzwerk aus Unternehmen, der Wissenschaft und NGOs.Es hat zum Ziel, genau 1000 zukunftweisende Projekte – Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Technologien – hervorzubringen, die die Umwelt schützen und zugleich profitabel arbeiten. Diese 1000 „Efficient Solutions“ werden bei der nächsten Weltklimakonferenz 2018 in Polen präsentiert und sollen als machbare Lösungen den anwesenden Regierungen, Unternehmen und Institutionen einen Anstoß geben, anspruchsvollere Umweltziele und Energiestrategien als bisher anzustreben.Seit 2018 kann sich nun das Hamburger Unternehmen als Mitglied der World Alliance for Efficient Solutions in der Kategorie ‚Innovator’ dazu zählen. Peer-Arne Böttcher, Gründer der Hamburger AIRY GreenTech: „Es ist eine große Ehre, ein Teil dieses weltumspannenden Netzwerks zu sein. Ein Projekt wie AIRY zeigt nicht nur, dass Nachhaltigkeit und Profitabilität vereinbar sind. Es ist auch der beste Beweis, dass eine gesündere Umwelt keine Utopie bleiben muss, und dass dabei auch kleine Schritte einen wesentlichen Beitrag für das große Ganze – the greater Good – leisten können.“

Wer den AIRY-Gründer Peer-Arne Böttcher beim Networking erleben möchte, sollte am 11. Februar die Sendung „Galileo“ einschalten. Das TV-Team hat den Hamburger Gründer nach Dubai begleitet, wo er einen jungen Unternehmer und Selfmade-Milliardär getroffen hat, um ihm AIRY vorzustellen.