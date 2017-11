Hans Holger Rath neuer Produktmanager für COSIMA bei DOCUFY

COSIMA, das Redaktionssystem zur einfachen Erstellung guter Technischer Dokumentation von DOCUFY, bekommt zum 1. November 2017 einen neuen Produktmanager: Dr. Hans Holger Rath (52) übernimmt die Weiterentwicklung des Flaggschiffs der Bamberger Softwareschmiede.

Bamberg, 03. November 2017 – DOCUFY, Hersteller professioneller Softwarelösungen für die Technische Dokumentation und erster Anbieter von Multi-Level-Dokumentation, hat für sein Redaktionssystem COSIMA einen neuen Steuermann an Bord geholt: Der promovierte Informatiker ist seit mehr als 25 Jahren als Berater für Informations- & Wissensstrukturen sowie Informationsprozesse tätig. In der Rolle des Produktmanagers gestaltet er seit 2006 Lösungen für Content Management, Knowledge Management, Information Retrieval, Information Delivery und Text Analytics. Stationen seiner Laufbahn waren Unternehmen wie Empolis, Dokuwerk, Attensity und andere Softwarefirmen. Bei DOCUFY wird Holger Rath nun als Produktmanager das Redaktionssystem COSIMA weiterentwickeln.

DOCUFY-Geschäftsführer Uwe Reißenweber freut sich über die kompetente Verstärkung seine Teams: „Unser Softwareportfolio ist schon heute in der Lage, die Bedürfnisse von morgen zu erfüllen.

Bild (DOCUFY): Dr. Hans Holger Rath ist neuer Produktmanager von COSIMA

[Großes Bild anzeigen]

Visionäres Denken ist für unsere Produktmanager nicht Kür sondern Pflicht. Holger Rath hat sich schon vor mehr als zehn Jahren als innovativer Vordenker einen Namen in punkto topicbasiertes Component Content Management, mehrdimensionale Informationsklassifikation, kontextsensitive Informationsportale sowie cloudbasierte Lösungen gemacht. Diese Themenfelder passen hervorragend zu dem von uns entwickelten Konzept der Multi-Level-Dokumentation. Ich bin davon überzeugt, dass unser COSIMA mit Holger Rath als neuem Produktmanager auch in Zukunft nicht nur State of the Art, sondern der Entwicklung immer einen Schritt voraus sein wird.“

Holger Rath ergänzt: „Ich freue mich sehr darauf, mit dem DOCUFY-Team und unseren anspruchsvollen Kunden die Erfolgsgeschichte von COSIMA weiterzuschreiben.“ Als Zutaten seines Erfolgsrezeptes nennt der passionierte Segler und Hobbykoch „marktorientierte Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und insbesondere einen hohen Kundennutzen.“

Der bisherige Produktmanager für COSIMA, Holger Matthes, bleibt dem Unternehmen erhalten: Er wechselt in eine andere Position und wird künftig als Senior Consultant und Trainer der DOCUFY Academy tätig sein.

Mehr unter http://www.docufy.de .