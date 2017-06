Das Saarbrücker Beratungshaus Data One hat am 9. Juni 2017 die fünfte Schulpatenschaft im Rahmen seines Nachhaltigkeitsprojekts School One unterzeichnet.

Die Kooperationsvereinbarung wurde im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums der Initiative mit dem Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium in Saarbrücken geschlossen.

Im fünften Jahr der Schulinitiative blickt Data One bereits auf vier erfolgreiche Patenschaften zurück. Über 40 Veranstaltungen, mehr als 30 Bewerberchecks, sechs Schülerfirmen sowie die Teilnahme an fünf JUNIOR Landes- und vier JUNIOR Bundeswettbewerben gehen u.a. auf das Konto der Schulinitiative.

„Unglaublich, was wir in dieser Zeit alles erreicht haben“, so Kerstin Steffen, die das Projekt im Februar 2012 aus der Wiege gehoben hat. „Insbesondere freut es mich, dass wir durch unsere Aktivitäten auch tatsächlich junge Menschen für eine Tätigkeit in unserem Haus begeistern und gewinnen konnten. Obwohl wir in den Anfangszeiten eher skeptisch waren, brennen wir heute für dieses Projekt“, berichtet die PR- und Marketingleitung der Data One. „Natürlich sind die Aktivitäten mit Aufwand verbunden. In Zeiten des Fachkräftemangels kann ich allerdings nur jedes Unternehmen ermutigen, sich rechtzeitig um die Nachwuchsgewinnung und –förderung zu bemühen“, appelliert Steffen an andere Unternehmen.

Kooperationsunterzeichnung mit dem Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium Saarbrücken

[Großes Bild anzeigen]

Das Jubiläumsjahr wird begleitet von weiteren Aktivitäten und Veranstaltungen. Weitere Informationen zur Schulinitiative unter http://www.dataone.de/5jahreschoolone .

Data One ist als mittelständisches Beratungs- und Entwicklungshaus spezialisiert auf die Unterstützung von Unternehmen auf ihrem Weg durch die Digitale Transformation. Als führender Player bietet Data One ein innovatives Portfolio an Dienstleistungen und eigenen Softwarelösungen. Der Anspruch von Data One ist, Kunden partnerschaftlich zu begleiten und durch neue Ideen, Technologien und Innovationen zu inspirieren.

Von den Standorten Saarbrücken, Zürich und Luxemburg aus sind mehr als 100 Mitarbeiter weltweit aktiv.