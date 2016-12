Berlin. Bauinteressierte haben am 4. Adventswochenende die Möglichkeit, ein Haus „Wismar“ von Roth-Massivhaus in Großbeeren zu besichtigen.

Der kleine Ort vor den Toren Berlins punktet mit seiner idyllischen Lage und ist besonders beliebt bei Familien. Die Bau- GmbH Roth steht für mehr als eine 15-jährige Tradition und ist bekannt für ihre individuelle Kundenberatung.

Der Satteldachentwurf mit durchdachtem Grundriss steht bei Bauwilligen hoch im Kurs. Denn das schlanke Haus bietet überraschend viel Platz und eignet sich optimal für kleine Grundstücke. Insgesamt stehen den Bewohnern ca. 129 Quadratmeter auf zwei Etagen zur Verfügung.

Im Inneren wird die bewährte Raumaufteilung deutlich: Von der Diele geht es in das Herzstück des Hauses, den großzügig gestaltetem Wohn-Essbereich, der sich über die gesamte Gebäudebreite erstreckt. Terrassentüren mit Altbauschwelle geben den Blick in den Garten frei und sorgen für viel natürliches Licht – ein Platz für die ganze Familie, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Ein Durchgang verbindet das Wohnzimmer mit der Küche. Der direkt an die Diele angrenzende Hauswirtschaftsraum und ein Gäste-WC mit Dusche vervollständigen das Erdgeschoss.

Haus „Wismar“ kann am Wochenende in 14979 Großbeeren besichtigt werden. (Referenzfoto) Foto: Roth-Massivhaus

Über eine viertelgewendelte Treppe gelangen die Bewohner in die obere Etage. Die Drempelhöhe wurde hier auf 1,10 Meter angehoben, so haben die Hausherren unter den Dachschrägen mehr Nutzraum zur Verfügung. Hier befinden sich zwei nahezu gleich große Kinderzimmer, so wird dem Kampf der Kids ums „bessere“ Zimmer entgegengewirkt. Das Elternschlafzimmer wurde bis an die Treppe vergrößert, so hat auch noch ein Sportgerät Platz. Ganz auf die Bedürfnisse mehrerer Nutzer ist das Badezimmer zugeschnitten: zwei Waschbecken, eine Dusche sowie eine Eckbadewanne, die nach einem langen Tag zum Entspannen einlädt. Das WC ist diskret hinter einer Schamwand "versteckt".

Eine Gas-Brennwerttherme mit integriertem Solarkompaktgerät verspricht umweltschonende Beheizung und Warmwasserversorgung.

Die Sicherheit wird verstärkt durch die Haustür mit 4-Punkt-Verriegelung und elektrischen Rollläden, mit denen sich die Räume bequem verdunkeln lassen.

Am 17. und 18. Dezember steht jeweils zwischen 13 und 16 Uhr in 14979 Großbeeren für Bauinteressierte die Tür offen. (Anschrift unter: http://www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).