Hausbooturlaub jetzt schon für 2017 planen

Die Tage sind kurz und grau, die Stimmung kippt und Antrieblosigkeit kommt auf. Für viele trifft genau das auf den Herbst zu. Eine schöne Abwechslung zum tristen Alltag kann die Planung des nächsten Urlaubs sein und Ferien auf dem Hausboot sind da genau das Richtige!

Warum Hausbooturlaub?

Mit einem Hausboot ist man flexibel, kann bei jedem Wetter etwas Spannendes erleben und sowohl mit Familie als auch mit Hund verreisen.

Ob Deutschland, die Niederlande, Frankreich, Irland oder Italien, Anbieter wie http://www.ruff-bootsreisen.de, stellen unterschiedliche Hausboote oder auch Kombinationsangebote aus Boot und Ferienhaus, für den idealen Urlaub zur Verfügung.

Mit dem richtigen Reiseziel, der passenden Ausrüstung und einem entsprechenden Hausboot ist man so, gut ausgerüstet um sich eine angenehme Auszeit von Alltagsstress zu gönnen und etwas völlig neues zu erleben.

Im Herbst den Hausbooturlaub für den Sommer planen

Schon jetzt locken viele Anbieter mit Frühbucherrabatten und Sonderangeboten für die nächste Sommersaison. Auf diesem Wege wird der Reisemarkt für 2017 bereits im Vorfeld kräftig angekurbelt.

Und auch wer einen Hausbooturlaub im Frühjahr oder Sommer des nächsten Jahres plant, kann schon aktiv werden.

So kann man dem anstehenden Urlaub nicht nur stressfrei entgegen sehen, die Reiseplanung lädt zudem zum Träumen ein und versüßt einem somit die kalten Tage, bis es endlich los geht.

Wer seine Urlaubsreise im Sommer plant, hat zudem die Möglichkeit an einem Kapitänslehrgang teilzunehmen.

Obwohl Einweisungen bei der Vermietung eines Hausbootes dazugehören, reichen diese oftmals nicht aus, um sich als Hobbykapitän wirklich sicher zu fühlen.

Aber keine Sorge! Für ein sicheres Gefühl und einen dadurch entspannteren Urlaub sorgen Übungskurse, wie sie z. B. http://www.ruff-bootsreisen.de/Events/kapitaen.html anbietet.

Die Lehrgänge von Ruff Bootsreisen, erleichtern Anfängern den Einstieg und dienen allen, die aus der Übung gekommen sind, als willkommene Auffrischung Ihrer Kenntnisse.

Bei diesen Lehrgängen kann man alle Fragen stellen, die einem in den Sinn kommen und so lange Praxisübungen der wichtigsten Manöver machen, bis man sich wirklich sicher im Umgang mit dem neuen Gefährt fühlt.

Diese Schnupperkurse dienen jedoch nicht nur der Sicherheit. Als Hausbootneuling kann man auch austesten, ob diese Art des Urlaubs die Richtige für einen ist und sich ein Bild von der Gesamtsituation vor Ort machen.

Von luxuriös bis spartanisch, die Vielfalt der Hausboote kennt keine Grenzen und wie bei anderen Unterkünften auch, hat jeder Urlauber unterschiedliche Ansprüche.

Ob als Vorbereitung oder als richtiger Urlaub, diese spezielle Reiseform hat definitiv eine Chance verdient.

Zu zweit, als Familie mit Kindern oder mit Hund im Schlepptau, auf dem richtigen Boot findet jeder seinen Platz und es wird garantiert nicht langweilig.

Mit dieser ausgefallenen Reiseform kann man so, der seine Lieblingsreiseziele von einer völlig neuen Seite entdecken!