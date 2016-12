Hazienda Arche Noah e.V. und Leines wurden zu Unrecht beschuldigt

Über 18 Monate lang haben der Verein Hazienda Arche Noah e.V., die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins und der Gründer Leines die Hölle durchleben müssen.

Doch jetzt , nach amtlicher und gerichtlicher Überprüfung, sind alle zu Unrecht erfolgten Beschuldigungen vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat alle Verfahren gem. § 170 Abs. 2 StPO, wegen "erwiesene Unschuld", eingestellt. Das Umweltamt hat die Hazienda Arche Noah als "gefahrlos für Kinder" eingestuft.

Urheber dieser ganzen Schmutzkampagne war eine einzige Person, die sich unter Vortäuschen falscher Tatsachen, den Zutritt und das Vertrauen zur Hazienda Arche Noah verschafft hat um dort innerhalb kürzester Zeit alles zu zerstören, was in 15 Jahren dort von hilfsbereiten Menschen aufgebaut wurde. Der Ruf des Hazienda Arche Noah e.V. wurde unwiderruflich und zu Unrecht in den Schmutz gezogen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen diese Person.

Doch die ehrenamtlichen Helfer lassen sich nicht entmutigen und geben nicht auf. Selbstredend haben sie viel gelernt aus diesem letzten, harten Jahr und oft war es so, dass der Durchhaltewillen der betroffenen Kinder und Eltern ihnen ein Lehrmeister war. Sie machen nun mit einem neuen, aber zukunftsweisenden Vereinsnamen weiter. Alle bisherigen Projekte (Hazienda Arche Noah, das Eltern-Kind Appartement, das Traummobil in Aachen und das geplante Centro de los Angeles in Spanien)werden nun unter dem neuen Vereinsnamen "Centro de los Angeles e.V." weiter geführt. Die Hazienda Arche Noah in Aachen bleibt bestehen, so wie bisher, wird aber noch schöner und mediterraner ausgebaut. Satzungsgemäß wird das Tätigkeitsfeld des Vereins sogar noch effektiver erweitert und andere Personenkreise dürfen dann auch von dem schönen Gelände profitieren.

Wer den Verein weiterhin unterstützen möchte, findet dazu Informationen auf der neuen Homepage http://www.centro-de-los-angeles.de . Bis zum Jahreswechsel wird diese, noch im Aufbau befindliche Seite, komplett fertig sein.