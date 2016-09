Health-Convention 2016 - Wie Sie mit Feel Good Management zum attraktiven Arbeitgeber werden

Auf der diesjährigen Health-Convention in Strausberg bei Berlin vom 08. bis 09. Dezember steht das Feel Good Management im Mittelpunkt.

Ein hoch aktuelles Thema über die Möglichkeiten der Betrieblichen Gesundheitsförderung und deren Umsetzung in Unternehmen.Unter Feel Good Management versteht man eine erweiterte und moderne Sichtweise auf das herkömmliche Betriebliche Gesundheitsmanagement, welche die Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung und den Betrieblichen Gesundheitsschutz bereits beinhaltet.Feel Good Management steht für die Etablierung einer Wohlfühlkultur im Unternehmen. Viele Studien zeigen auf, was Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz besonders schätzen. Wir stellen sie Ihnen vor und geben Anregungen zur Umsetzung.

Wettbewerbsvorteile durch Feel Good Management sind:

• hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen

• positives Unternehmensimage

• Magnet für Fachkräfte

• Hohe Mitarbeiterzufriedenheit• Nachhaltige Mitarbeiterbindung• Planungssicherheit durch gesunde Mitarbeiter

Anhand von Vorträgen, Open Space, Speeddating mit Experten der Branche, Poetry Slam mit aktuellen BGM-Themen, Raum für Neues und persönlichem Austausch stellen Unternehmen und Akteure ihre Erfolge und ihre Niederlagen vor. Dabei werden Lösungsstrategien vor- und zur Diskussion gestellt.

Die Health Convention – eine Kontaktveranstaltung zwischen Krankenkassen, Unfallversicherungsträgern und Berufsgenossenschaften sowie Leistungserbringern, WissenschaftlerInnen und Unternehmen. Die Veranstalter der Health Convention sind die AHAB-Akademie Institut für Mitarbeiter- und Firmengesundheit, die Gesellschaft für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) sowie die Deutsche Gesellschaft für Psychosoziale Gesundheitsförderung (DGPD).

Die Anmeldung ist bis zum 01.12.2016 auf der Health-Convention Webseite unter:

http://www.Health-Convention.de möglich. Hier sind außerdem sämtliche Informationen zu Programm, Tagungsort und Anreise zu finden. Die Teilnahmegebühr beträgt 599,00€.



