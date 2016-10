Heidenreich investiert in Standort Eschwege

Neue Karosserie- und Nutzfahrzeugwerkstatt für die Thüringer Straße „Wir werden hier in Eschwege schon bald eine neue Autohaus-Ära einläuten“, freut sich Geschäftsführer Jörg Heidenreich, als er am Donnerstag, den 6. Oktober, seine Mitarbeiter am Autohaus-Standort Eschwege begrüßte, um gemeinsam mit ihnen zu feiern.

Der Anlass: Das Autohaus investiert rund 250.000 Euro in den Standort Eschwege. Von der Investitionssumme werden die Räumlichkeiten und die Außenanlage in der Thüringer Straße 22b bis Anfang nächsten Jahres erweitert und großzügig umgestaltet. „Eine Maßnahme für die Zukunft, die nicht nur unseren Kunden, sondern auch der Sicherung von Arbeitsplätzen zugutekommt. Deshalb haben wir diesmal auf einen herkömmlichen Spatenstich verzichtet und den Beginn der Bauarbeiten mit denjenigen gefeiert, durch die unser Autohaus getragen wird – unseren Mitarbeitern“, erklärt Heidenreich. Neues und modernes Erscheinungsbild zum neuen Jahr Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, dürfen sich die Autohaus-Kunden nicht nur auf eine komplett neue Karosserie- und Nutzfahrzeugwerkstatt nach modernsten Standards freuen, sondern auch auf eine hochmoderne Fahrzeugaufbereitungshalle. Das Heidenreich-Team freut sich auf die Neuerungen in Eschwege. Quelle: Autohaus Heidenreich.

[Großes Bild anzeigen] Auch die Innenausstattung sowie die Außenanlage werden an das neueste Erscheinungsbild der beiden Hersteller Opel und Hyundai angepasst. „Einige Bereiche im Autohaus und auch unsere Außenanlage werden nach der Neugestaltung kaum wiederzuerkennen sein. Und das meine ich ausschließlich im positiven Sinne. Schließlich ist es wichtig mit der Zeit zu gehen und nicht nur den Service an die aktuellen Bedürfnisse der Kunden anzupassen, sondern hin und wieder auch seinen Look zu erneuern“, so Heidenreich, der im Rahmen der Baumaßnahmen ausschließlich mit regionalen Firmen, die meisten aus dem Werra-Meißner-Kreis, zusammenarbeitet und schon jetzt der Einweihung des „neuen“ alten Standorts entgegenfiebert. „Zur Eröffnung im neuen Jahr werden wir uns bestimmt wieder ein tolles Event für unsere Kunden einfallen lassen!“ Beratung, Verkauf und Probefahrten nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten. Autor: Autohaus Heidenreich

