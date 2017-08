Zertifizierte 1-wöchige Fortbildung: "Fachberater/in im ambulanten Gesundheitswesen (IHK)" in Köln

Ärzte, Apotheker und Therapeuten bilden zusammen die Gruppe der Heilberufe. Es handelt sich bei den Heilberuflern um eine krisenfeste Wachstumsbranche mit kontinuierlichem Beratungsbedarf, was sie zu einer attraktiven Zielgruppe für spezialisierte Dienstleister macht.

Um sich von unseriösen MeToo-Anbietern erfolgreich abzuheben, bedarf es eines spezialisierten Fachwissens und der Fähigkeit, diese Kompetenz am Markt zu dokumentieren. Fachwissen und Marktzugänge können durch jahrelange Erfahrung im Zielmarkt erworben werden. Oder durch einen Intensiv-Kurs in der Frielingsdorf-Akademie – die Abkürzung zum Erfolg!

Der Unterschied unseres Fortbildungsganges zu anderen Fortbildungs-Angeboten besteht in der besonderen Kombination aus Vorträgen und Übungen, die eine intensive und kompakte Vermittlung der Inhalte in nur einer Woche garantiert! Das Erlernte kann danach umgehend in den beruflichen Alltag integriert und angewandt werden.

Nach bestandener IHK-Abschlussprüfung (lehrgangsinterner Test) berechtigt die Fortbildung dazu, persönlich den Titel „Fachberater/in im ambulanten Gesundheitswesen (IHK)“ zu führen – bei Angaben des Titels auf Visitenkarten und Briefbögen beachten Sie bitte die individuellen rechtlichen Kammervorschriften.

Profitieren Sie vom Wissen und den langjährigen Erfahrungen von insgesamt 12 hochkarätigen Dozenten, wie z.B. Herrn RA Ingo Pflugmacher (Medizinrecht), den Steuerberatern Herrn Dr. Rolf Michels und Herrn Christoph Gasten (Steuern im Gesundheitswesen) sowie Herrn Michael Friebe (betriebswirtschaftliche Beratung zahnärztlicher Mandanten) und Herrn Prof. Dr. med. Axel Karenberg (Medizinisches/Zahnmedizinisches Basiswissen u. Grundbegriffe) vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin Universität zu Köln.

Mitunter deckt der Fortbildungsgang folgende Themen ab:

- Aktuelles aus Berlin

- Faktenwissen: Gesundheitsökonomie und -politik, Strukturen und Aufbau des GKV-Systems

- Spezial: Arzt in eigener Praxis

- Praxissanierung

- Steuern im Gesundheitswesen

- Medizinrecht

- Marktbearbeitung: Medizinisches/Zahnmedizinisches Basiswissen und Grundbegriffe

Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Neukunden-Akquise. Sie werden in unser online-Verzeichnis „Steuerberater für Ärzte/Zahnärzte“ aufgenommen, das in Google Top-Rankings erreicht. Zudem verweisen wir in unserem monatlichen Ärzte-Newsletter mit über 10.000 Abonnenten regelmäßig auf unser Steuerberaterverzeichnis.

Die von der IHK zu Köln zertifizierte Fortbildung richtet sich an Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungs- und Finanzberater, Pharmareferenten, Pharma-KeyAccount-Manager. Branchen-Newcomer, Insider mit Bedarf an Wissens-Update, Profis mit Wunsch nach Wissens-Abgleich und -Komplettierung.

Der nächste Fortbildungsgang „Fachberater/in im ambulanten Gesundheitswesen (IHK)“ findet vom 25. bis zum 29. September 2017 im Bildungszentrum der IHK Köln in Köln-Braunsfeld statt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 02 21-139 836-63, per Mail unter oder auf http://www.frielingsdorf-akademie.de .