Viele Unternehmen setzen für die Endverpackung ihrer Produkte Klebebänder ein.

Heißleimgeräte können dazu eine attraktive Alternative sein. Sie erhöhen die Qualität und sparen Kosten. H + L Klebetechnik aus Neusäß nahe Augsburg ist spezialisiert auf Wartung, Reparatur und Ersatzteile für die Heißleimgeräte sämtlicher Hersteller.

Verpackungen mit Heißleim zu schließen zeichnet eine höhere Haltbarkeit aus. Klebebänder lösen sich leicht oder brechen auf, Heißleim dagegen wird zum Beispiel auch für dauerhafte Verklebungen im Möbelbau, in der Automobil- oder Textilindustrie eingesetzt. Richtig eingestellt können mit ihm Verpackungen gestaltet werden, die eine hohe Haltbarkeit gewährleisten und die gleichzeitig leichter zu öffnen sind als mit Klebebändern.

Ein weiterer Vorteil von Heißleim ist die ansprechendere Optik, die beim Endverbraucher oft für die Kaufentscheidung verantwortlich ist. Leimpunkte sind je nach Verpackung nahezu unsichtbar. Klebebänder dagegen, besonders wenn ihre Haltbarkeit nachlässt, mindern die optische Darstellung der Produkte.

Hält das Klebeband bereits in der Produktion nicht richtig, arbeiten viele Unternehmen händisch nach. Ein Faktor, bei dem mit Heißleim Kosten gespart werden. Produktionsstillstände, die durch den Wechsel von Kleberollen entstehen, entfallen völlig. Leim wird aufgefüllt, während die Produktion in Betrieb ist, was als weiteres Sparpotenzial weniger zeitintensiv ist als der Austausch einer Kleberolle. Zudem ist Leim im Einkauf deutlich günstiger als Klebeband.

Die Umrüstung eines bestehenden Kartonaufrichters und die Anschaffung eines Leimgeräts erscheinen vielen Unternehmen als teuer und unrentabel. Je nach Verpackungsaufwand amortisiert sich die Investition jedoch oft innerhalb eines Jahres. Auch deshalb, weil mit Leim höhere Produktionsgeschwindigkeiten gefahren werden können.

Der inhabergeführte Meisterbetrieb H + L Klebetechnik ist spezialisiert auf Heißleim-Anwendungen und berät Unternehmen unverbindlich, wie ein Umstieg zu bewerkstelligen ist. Installation, Inbetriebnahme, Schulung des Anwendungspersonals. H + L Klebetechnik versteht sich als Rund-um-Servicedienstleister für Heißleimgeräte.