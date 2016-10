Heizen mit einer Split Wärmepumpe - Lohnt sich das? Die Antwort lautet ganz klar JA!

Wie funktioniert eine Split-Luftwärmepumpe? Welche Gründe sprechen für eine Installation?

Die Split Luftwärmepumpe teilt sich in zwei Einheiten auf. Ein Geräteteil befindet sich im Hausinneren, ein anderer Teil befindet sich außerhalb des Gebäudes. Split-Geräte sind in der Regel günstiger als Kompaktwärmepumpen und lassen sich einfacher montieren.

Die Split Wärmepumpe ist eine der beliebtesten Luftwärmepumpen. 2013 wuchs der Marktanteil dieser Wärmepumpenbauart mit 18.100 Geräten um 18,3 Prozent. Die Gründe hierfür liegen zum einen in den günstigeren Preisen von Splitanlagen, mit denen sich gerade im Neubau als eine entsprechende ökologische aber auch sparsame Heizung realisieren lässt. Aber auch im Altbaubereich lässt sich die Split Wärmepumpe dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechend flexibel mit anderen Split-Geräten oder konventionellen Heizwärmeerzeugern kombinieren.

Familie Bastert mit ihrer Split Wärmepumpe

Für Familie Bastert aus Übach-Palenberg war von Anfang an klar, dass eine neue Split - Wärmepumpe her muss. Im April 2015 gab ihre alte Heizanlage den Geist auf und es musste schnell eine Lösung her, denn lange kalt duschen wollte nun wirklich keiner aus der Familie, dass war klar. Herr Bastert zögerte nicht lange und kontaktierte die Jürgen Hohnen GmbH aus Heinsberg, seine Firma des Vertrauens. Er schilderte seine Situation dem Kundenberater am Telefon und dieser überlegte nicht lange, er kam am gleichen Tag noch persönlich zu der Familie Bastert nach Hause um sich ein Bild der alten Heizanlage und den Gegebenheiten zu machen. Ihm war sofort klar, so kann er die Familie nicht warten lassen bis die neue Wärmepumpe verbaut ist. Die Fa. organisierte gleich für den nächsten Tag eine Not-Heizung, die bei der Familie für den Übergang Warmwasser und gemütliche Wärme verschaffen würde. Herr und Frau Bastert waren wirklich begeistert über das Engagement der Firma. Als dann kurze Zeit später schon die neue Split Wärmepumpe montiert war, war für Bastert wieder einmal klar: „Auf Hohnen und seine Jungs ist eben Verlass.

Sei es die Beratung, die Montage, der Kundenservice oder die Mitarbeiter, es stimmt einfach alles!“. Doch freute sich der Kunde nicht nur über seine neue Pumpe, sondern auch über die Einsparung die sich bereits nach neun Monaten bemerkbar machten. Stolze 1/3 der bisherigen Kosten wurden eingespart. Für ihn war ganz klar, er würde sich immer wieder für die Split – Wärmepumpe sowie für die Jürgen Hohnen GmbH aus Heinsberg entscheiden.