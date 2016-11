Helle, komfortable Beleuchtung in Wohn- und Esszimmer - Neues Ratgeber-Video der Lampenwelt GmbH

Schlitz, 01.12.2016 – Ab sofort steht auf dem YouTube-Kanal der Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Beleuchtung, ein neues Ratgeber-Video zum Thema Wohnraumbeleuchtung zur Verfügung.

Dieses erklärt anschaulich, wie unterschiedliche Lichtszenarien in Wohn- und Esszimmer realisiert werden können und wie verschiedene Komfortfunktionen das Lichterlebnis daheim verbessern und so das Wohlgefühl steigern.

Ob man liest, fernsieht, sich einfach nur gemütlich auf der Couch entspannt, man am Esstisch mit Freunden beisammensitzt oder bei einem köstlichen Essen alles um sich herum vergessen will: Die Tätigkeiten in Wohn- und Esszimmer sind ungemein vielfältig. Doch für all diese Tätigkeiten benötigen wir individuelles Licht, denn während uns beispielsweise die Deckenleuchte hervorragendes Orientierungslicht bietet, wird diese Beleuchtung nur selten ausreichen, um in unserem Lesesessel unseren spannenden Roman zu beleuchten, sodass wir uns ganz in die Lektüre vertiefen können.

Das neue Ratgeber-Video der Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Lampen und Leuchten, erklärt anschaulich, wie verschiedenste Tätigkeiten in Wohnzimmer und Esszimmer durch das richtige Licht unterstützt werden können. Zur Sprache kommen auch die verschiedenen Lichtarten, für die Deckenleuchten, Stehleuchten und Hängeleuchten sorgen. Dabei beinhaltet das eineinhalbminütige Video zusätzlich verschiedene Anwendungstipps, zum Beispiel zur richtigen Anbringungshöhe der Hängeleuchte über dem Esstisch.

So beleuchte ich Wohn- und Esszimmer richtig. | © Lampenwelt.de

[Großes Bild anzeigen]

Das neue Ratgeber-Video der Lampenwelt GmbH kann ab sofort kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens eingesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=seVttvujsoQ

Das Ratgeber-Video ist Teil einer Reihe, die mit der Beleuchtung von Schlafzimmer und Home-Office fortgesetzt wird und in der bereits das Ratgeber-Video zum Thema LED-Lampen erschienen ist. Die komplette Playlist kann aufgerufen werden unter: https://www.youtube.com/playlist?li....ewfqNDBe5-3TyQdvy-crrmWUs