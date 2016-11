Hello Kaschmir, die neuen Winterstyles sind da

Köln, November 2016 Für den Winter 16/17 nimmt das Kölner Label FUNKTION SCHNITT neue Oberteile in sein Sortiment auf.

Kaschmir Longsleeves für Damen und Herren. Das Luxusprodukt aus der Natur besticht durch hohen Tragekomfort und Geschmeidigkeit. Die Faser gehört zur Gruppe der feinen Tierhaare und ist das teuerste Naturhaar der Welt. Anders als Wolle wird das Haar ausgekämmt und nicht geschoren. Kaschmir gilt als wärmedämmend, antibakteriell, geruchsabweisend, weich und edel.

Für die FUNKTION SCHNITT Longsleeves wird das Naturhaar per Hand in der Mongolei ausgekämmt und ist somit schonend für die Tiere. Die Kaschmirwolle wird in Nepal verarbeitet, die einzelnen Teile wie Ärmel, Rumpf und Kragen werden vom Spezialisten zunächst abgestrickt und anschließend per Hand zusammengefügt.

Die Kaschmir-Styles für Damen sind slim im Schnitt und leicht tailliert, mit eingerollten Kanten am Kragen und den Säumen. Die Herren Styles sind gerade geschnitten und körpernah mit einem Rundhals Ausschnitt.

Die Longsleeves bestehen zu 100% aus Kaschmir, handgefertigt in Nepal und sind in den Farben Beige, Grau und Navy im online Shop oder im Store auf der Kölner Ehrenstrasse Nr. 84 erhältlich.Preislich liegen die Styles bei 230,- für Damen und 250,- für Herren.

https://www.funktionschnitt.de/

Weitere Infos bezüglich des Materials, der Herkunft und der Pflege findet ihr unter folgendem Link http://www.funktionschnitt.de/pages/kaschmir und auf dem FUNKTION SCHNITT Blog http://www.funktionschnitt.de/blogs....chmir-luxus-aus-der-natur .

FUNKTION SCHNITT ist ein Spezialist wenn es um besondere T-Shirts geht, die sich jedem individuellen Look perfekt anpassen. Es gibt T-Shirt-Marken wie Sand am Meer, aber kaum eine, die über optische Vorzüge hinaus einen Mehrwert bietet und dabei im Pricing zugänglich bleibt. Diese Lücke schließt FUNKTION SCHNITT.