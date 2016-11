Hepco&Becker bringt Zubehör für BMW R nineT Scrambler raus

Gepäck- und Topcaseträger sind jetzt auch für das neue Scrambler Modell der BMW R nineT zu haben.

Die Firma Hepco&Becker hat nun auch für das Scrambler Modell der BMW R nineT, Baujahr 2016 diverses Zubehör entwickelt. Der schlanke C-Bow Seitenträger in schwarz ist für ca. 158 € voraussichtlich in KW 48 zu bekommen. Ursprünglich als Softtaschenhalter entwickelt gibt es seit der INTERMOT 2016 nun auch einen Hartschalenkoffer für den C-Bow Träger (Orbit Sidecase, Preis liegt bei 329,50 € pro Koffersatz).

Jetzt schon verfügbar ist ein Minirack für 198 € sowie auch ein Alurack (ebenfalls 198 €) und ein Easyrack (231 €) um die Mitnahme von Hecktasche oder Topcase zu ermöglichen.

Ebenfalls in ca. KW 48 erhältlich, ist ein einseitiger Legacyhalter für die rechte Seite in schwarz. Dieser wird bei ca. 85 € liegen. An diesem Träger lassen sich ausschließlich die Legacy Kuriertaschen M oder L befestigen. Damit auch die Mitnahme eines Tankrucksackes gewährleistet ist wurde ein Lock it Tankring System in silber entwickelt, wie es auch für viele andere Modelle bereits verfügbar ist.

BMW R nineT Scrambler mit Hepco&Becker Zubehör

[Großes Bild anzeigen]

Zum Schutz der Scrambler gibt es einen schwarzen Motorschutzbügel für ca. 249 €, der voraussichtlich in KW 48/49 lieferbar sein wird.Des weiteren hat Hepco&Becker angekündigt an einer Verbreiterung des Seitenständers zu arbeiten, welche voraussichtlich für 44,90 € verfügbar sein wird. Nähere Infos sind hierzu noch nicht bekannt.Der Gepäcksystemehersteller wird zukünftig seine Legacy Kuriertaschen auch für den C-Bow Träger anbieten. Ein Lieferzeitraum ist noch nicht bekannt, wird aber auf das erste Quartal 2017 geschätzt.