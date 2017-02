HepcoMotion präsentiert Produktsortiment auf der Intec 2017

Werkzeugmaschinen, Produktion und Automatisierung sind Kernthemen der Intec, Deutschlands führender Messe für die metallverarbeitende Industrie.

Führungssysteme sind folglich ein Schwerpunkt dieser Messe – es versteht sich von selbst, dass HepcoMotion als Spezialist für Linearführungssysteme an der Intec teilnimmt. Hepco freut sich darauf, Besucher auf Stand G37 in Halle 3 zu begrüßen, und ihnen das umfangreiche und hervorragend für die industrielle Automatisierung geeignete Produktsortiment zu präsentieren.

Teil der auf dem Messestand ausgestellten Produkte ist das vielbeachtete HepcoMotion Führungssystem für das Beckhoff XTS (eXtended Transport System). Diese Lösung verwendet Hepcos PRT2 und 1-Trak Führungssysteme mit Beckhoffs XTS linearem Transportsystem und ist ideal bei anspruchsvolleren XTS-Anwendungen mit besonders komplexen Bewegungsprofilen und hohen Anforderungen an die Langlebigkeit geeignet. Die

Kombination zweier fortschrittlicher Technologien der Marktführer Beckhoff und Hepco bietet Anwendern eine robuste, hochproduktive und flexible Lösung, die Herstellungsprozesse in vielen Fertigungsstätten revolutionieren wird. Das System kann für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel für einen Linienverteiler mit variabler Geschwindigkeit, der willkürlich positionierte Produkte auf verschiedene Spuren abführt, oder ein beidseitiges System für eine Kompaktanwendung mit multiplen Bewegungsprofilen.

HepcoMotion zeigt Linearführungssysteme auf der Intec 2017 in Leipzig

Außerdem wird Hepco sein Kernprodukt GV3 präsentieren. GV3 wurde für ein breites Spektrum an Automatisierungs- und Linearanwendungen und den Einsatz unter unterschiedlichsten Bedingungen entwickelt – vom Reinraum bis hin zu rauen Umgebungen. GV3 eignet sich insbesondere für hochpräzise Anwendungen in Medizin und Wissenschaft, oder bei allen Anwendungen mit hohem Anspruch an Genauigkeiten.

Als eines der geräuschärmsten Linearsysteme auf dem Markt bietet GV3 Geschwindigkeiten von bis zu acht Metern pro Sekunde.

Ein weiteres ausgestelltes Produkt ist das angetriebene Ovalsystem DTS2 – die ideale Wahl bei Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit und anspruchsvollem Arbeitszyklus. Das DTS2 System kommt häufig bei der Hochgeschwindigkeitsautomatisierung von Montagevorgängen zum Einsatz und wird von zahlreichen Branchen geschätzt, unter anderem der Verpackungs-, Automobil-, Elektronik- und Pharmaindustrie.

Hepco ist bekannt für seine V-Führungstechnologie, die Ablagerungen ganz einfach von der Schiene abwischt – so kann die Maschine über lange Zeit hinweg zuverlässig arbeiten. Seit 1969 ist Hepco führend in der Entwicklung dieser V-Führungstechnologie und bringt stetig innovative Linearprodukte auf den Markt, die Konstrukteuren neue Lösungen bieten.

Hepcos erfahrenes Team freut sich darauf, Besucher auf Stand G37 in Halle 3 zu begrüßen und gemeinsam Anwendungen und Produktangebote zu diskutieren. Die Intec findet vom 7. bis 10. März 2017 in Leipzig statt.

Bitte besuchen Sie uns:

HepcoMotion ist Aussteller auf der Intec 2017 in Leipzig

Halle 3, Stand G37