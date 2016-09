HepcoMotion präsentiert sein Sortiment auf der Motek 2016

HepcoMotion wird eine Auswahl seiner branchendominierenden Linearführungs-produkte auf der Motek 2016 ausstellen, der 35. internationalen Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung, die vom 10. bis 13. Oktober in Stuttgart stattfindet.

Hepco freut sich darauf, Besucher am Stand 3100 in Halle 3 zu begrüßen und ihnen das breite Produktsortiment zu demonstrieren.

Hepco ist bekannt für seine V-Führungstechnologie, mit der Ablagerungen ganz einfach von der Schiene abgewischt werden – so kann die Maschine über lange Zeit hinweg zuverlässig arbeiten. Seit 1969 ist Hepco führend in der Entwicklung dieser

V-Führungstechnologie und bringt seither stetig innovative Linearprodukte auf den Markt, die Konstrukteuren neue Lösungen bieten.

Zwei Firmen bündelten ihr Know-how

Unter den auf dem Messestand zu sehenden Produkten befindet sich das viel beachtete HepcoMotion-Führungssystem für das Beckhoff XTS (eXtended Transport System). Die Lösung verbindet Hepcos PRT2- und 1-Trak-Führungssysteme mit Beckhoffs linearem XTS-Transportsystem und ist die ideale Lösung für anspruchs-vollere XTS-Anwendungen mit besonders komplexen Bewegungsprofilen und hohen Anforderungen an die Langlebigkeit. Die Kombination zweier fortschrittlicher Techno-logien der Marktführer Beckhoff und HepcoMotion bietet Anwendern eine robuste, hochproduktive und flexible Lösung, die Herstellungsprozesse in vielen Fertigungs-stätten revolutionieren wird. Eine Demonstrationseinheit auf dem Stand zeigt das neue System in Aktion.

HepcoMotion bietet Führungssystem-Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Besucher können auch das einzigartige 1-Trak-System begutachten, das Designern bei der Entwicklung zweidimensionaler Schienensysteme absolute Freiheit lässt. Es eignet sich hervorragend bei begrenzten Grundflächen, da platzsparende Kurven mit engem Radius möglich sind und das System passend zu bereits bestehenden Maschinen maßgefertigt werden kann. Mit 1-Trak werden Konstruktionen möglich, die zuvor als nicht realisierbar oder zu teuer abgetan wurden.

Ringsysteme von Hepco die Alternative zu Drehkränzen

Hepcos Produkte decken ein breites Spektrum an Produktions- und Montage-anforderungen ab, zum Beispiel Ring- und Ovalsysteme mit hohen Tragfähigkeiten (bis zu 40kN). Ringsegmente, kombiniert mit Führungsschienen, formen offene oder geschlossene Führungsbahnen. HDRT-Schwerlast-Ring- und Ovalsysteme werden aufgrund ihrer bewährten Komponenten häufig als Transportsysteme bei Werkzeug-maschinen und Automatisierungsanwendungen verwendet. Wegen der geringen bis nicht existenten Wartungskosten werden Hepcos Ringsysteme oftmals als kosten-effiziente Alternative zu traditionellen Drehkränzen eingesetzt.

Zusätzlich zu Ringführungen wird Hepco auf der Motek außerdem sein Kernprodukt GV3 ausstellen. GV3 eignet sich für eine große Bandbreite an Automatisierungs- und Linearanwendungen und kann unter den unterschiedlichsten Bedingungen eingesetzt werden – vom Reinraum bis hin zu rauen Umgebungen. Als eines der geräusch-ärmsten Linearsysteme auf dem Markt bietet GV3 hohe Geschwindigkeiten von bis zu acht Metern pro Sekunde.