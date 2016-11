Herbstflüstern: „Werte in Zeiten des Wandels“ Rückschau zum glanzvollen Vortragsabend im Dolce Hotel Unterschleißheim

ICU e.V. und CAEvolution GmbH gestalteten am 19. Oktober 2016 ersten offenen Themenabend für Dialog und Austausch zwischen ICU-Mitgliedsunternehmen und Gästen

Unter dem Titel „Herbstflüstern“ gestaltete der ICU e.V. Unterschleißheim erstmals gemeinsam mit einem Mitgliedsunternehmen eine gemeinsame Abendveranstaltung, die auch Nichtmitgliedern des Vereins offen stand und die sich großer Resonanz erfreute. Christoph Böck, Erster Bürgermeister der Stadt Unterschleißheim und 1. Vorsitzender des ICU e.V. ging in seinen Begrüßungsworten auf die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements und gesellschaftlichen Zusammenhalts ein. Claudia Sippel, Geschäftsführerin der CAEvolution GmbH, dem Mitgastgeber des Abends, erklärte: „Mit Abendveranstaltungen wie dem ‚Herbstflüstern‘ stellen wir uns unserer Verantwortung als bayrisches Unternehmen, aktiv am gesellschaftlichen Dialog unserer Region mitzuwirken. Wir sind uns sicher, dass wir damit eine Reihe von Begegnungen begründen, die von Bürgerinnen und Bürgern aber auch Unternehmen und Akteuren der Gesellschaft als Raum gemeinsamen Gestaltens angenommen wird.“

CAEvolution-Referent Dr. Hans-Peter Springer ging bereits in seinen Einführungsworten auf anschauliche Weise auf die Bedeutsamkeit des Begriffs „Werte“ ein: Auf welchen Fundamenten leben wir eigentlich? Was trägt unsere Gesellschaft und was hält sie zusammen? Und was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns?

Dem Vortrag schloss sich ein ungezwungener Dialog an, welcher sich als eine inspirierende Reise vorbei an glanzvollen historisch geprägten Schauplätzen vom Schlaraffenland und Utopia über das Mittelalter und die Französische Revolution ankommend im Europa des ‚hier und jetzt‘ gestaltete. Im regen Austausch reflektierten die Gäste, welche Werte schon seit Generationen überdauern und prägen – und warum. Dabei ging es nicht um den Wert als Euro, Neuwert, Restwert, Messwert, sondern um den Wert als ideelle Vorstellung, als gesellschaftlich anerkannte positive Eigenschaft und Energie. Dem Dialog schloss sich ein gemeinsames Abendessen heimeliger Atmosphäre an.

Eine Folgeveranstaltung ist für das Frühjahr 2017 geplant.