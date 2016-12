Herkömmliche Verkaufsseminare und Nachhaltigkeit schließen sich aus

Seit langer Zeit haben sich bei der Fortbildung von Verkäufern Formate herausgebildet, die als veraltet anzusehen sind; es gibt jedoch Ansätze, die sich als dauerhaft wirksam und kosteneffizient darstellen.

Bianca Koch, Trainerin und Coach für Kommunikation und Vertrieb

Nicht in allen Unternehmen ist dies bekannt: In manchen Management-Etagen geistert noch die Vorstellung umher, man müsse Verkäufer auf ein Wochenendseminar schicken, und damit müsse es dann gut sein für das laufende Jahr – doch das ist ein folgenschwerer Trugschluss. Derart geschulte Verkäufer kommen vielleicht voller Begeisterung zurück. Und was ist drei Wochen später?Schon im letzten Jahrtausend beackerten Verkaufs- und Motivationstrainer den Markt. Allerlei Tricks und markige Sprüche wurden in ein bis drei Tagen Veranstaltung zum Besten gegeben, und die Mengen jubelten. Der Massenhysterie nah, feierten Hunderte und Tausende Verkäufer ihre Gurus, die hüpfend, kreischend ihre amerikanischen Vorbilder nachzuahmen versuchten. Selbst in der Gegenwart lässt sich dieses Phänomen hier und da beobachten.Andere waren nicht ganz so laut, doch auch sie versprachen den schnellen Schulungserfolg nach dem Motto „Wie du in 7 Steps jeden Auftrag gewinnst“. Einfache Antworten auf komplexe Fragen haben ihren Reiz. Doch mit Hilfe solcher Maßnahmen wird kein Verkäufer vorankommen. Spätestens seit zweiten Lehrjahr der kaufmännischen Ausbildung wird jedem klar, dass sich mit minimalem Aufwand kein maximales Ergebnis produzieren lässt.Die einzige auf lange Sicht wirkende Trainingsmethode ist Permanenz. Permanente Beschäftigung mit einem Thema über eine Zeitstrecke. Jeder Spitzensportler weiß das und jeder Schüler.Diese an sich uralte Erkenntnis wird durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse untermauert und bestätigt. Lernen und Einüben ist nicht gleichzusetzen mit einfachem Stromfluss im Gehirn. Es entstehen durch häufige Wiederholung über einen längeren Zeitraum neue organische Strukturen im Gehirn, quasi neue Datenautobahnen. Man spricht von der Plastizität des Gehirns, also der Fähigkeit, neue Strukturen entstehen und wachsen zu lassen. Dadurch erst etablieren sich Automatismen im Verhalten. Das Gelernte ist dann verinnerlicht. Hirnwissenschaftler haben das mit Hilfe von revolutionären bildgebenden Verfahren zweifelsfrei beweisen können.Der wissenschaftliche Beweis liegt demnach vor, warum kurzfristige Trainings ihre Wirkung ebenso schnell wieder einbüßen müssen, selbst wenn die Inhalte an sich seriös sein mögen. Der anfängliche Hype wandelt sich in Frustration, denn bereits nach wenigen Tagen stellen Verkäufer fest, dass die Realität anderen Gesetzen folgt. Das im Training mitgenommene Wissen wird nur in Bruchteilen und immer seltener angewandt, und Verkäufer fallen in alte Verhaltensmuster zurück. So können sich keine neuen Datenautobahnen bilden. Was bleibt, ist die Erkenntnis des scheinbaren Unvermögens. Das Endresultat der kurzfristigen Trainingsversuche ist meist Motivationsverlust. So geht der Schuss eben nach hinten los.

