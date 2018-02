Johannes Krätschells Roman jetzt auch als Softcover erhältlich. Im Januar 2018 erscheint der Roman „Herr Schlau-Schlau wird erwachsen“ von Johannes Krätschell erstmals als Softcover.

Vor einem Jahr veröffentlichte der Periplaneta Verlag das Buch zunächst als fadengebundene Hardcover-Edition mit MP3-CD. Positive Besprechungen und Interviews folgten von unterschiedlichen Medienunternehmen, wie beispielsweise Der Tagesspiegel, Berliner Woche oder auch beim Berliner Online-Magazin „florakiez“.Seit Januar 2018 ist der Roman nun in allen Formen verfügbar: als Hardcover mit MP3-CD, Softcover und E-Book-Download für Kindle, iPad und Co.

Über das Buch:

Auf charmant-komische Art erzählt Johannes Krätschell die Geschichte vom intellektuellen Mittdreißiger Hannes, der zum Auszug aus der elterlichen Wohnung gezwungen wird, seinem verspäteten Erwachsenwerden und der außergewöhnlichen Freundschaft zu seinem urigen Berliner Nachbarn Hupe.

Der Roman glänzt vor allem durch seine Dialoge voller Wortwitz, durch die fein ausgearbeitete Situationskomik, der eine gewisse Tragik nie abhandenkommt, und einem fast philosophischen Grundtenor. Die Protagonisten sind dabei so bunt, herzlich und direkt wie Berlin selbst – obwohl diese Geschichte auch in jeder anderen Stadt spielen könnte.

Das Cover entwarf der Grafiker Benjamin Kindervatter, mit dem Johannes Krätschell seit Jahren die berühmten Leseduelle bestreitet.

Der Autor:

Johannes Krätschell wurde 1976 in Berlin-Pankow geboren. Er studierte Geschichte und Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach seinem Studienabschluss zog es Krätschell in die freie Wirtschaft. Hier war er in unterschiedlichen Positionen in der Marktforschung, bei Konferenzanbietern und Agenturen tätig. Heute arbeitet der Berliner Autor für einen Wissenschaftsverlag.

Seit 2012 schreibt er Kurzgeschichten und tritt damit gegen seinen Autorenkollegen Benjamin Kindervatter im Leseduell deutschlandweit an. Neben diesen Auftritten ist er auch gern gesehener Gastleser bei verschiedenen Berliner Lesebühnen.

„Herr Schlau-Schlau wird erwachsen“ ist sein Debüt.

Das Werk:

Johannes Krätschell: „Herr Schlau-Schlau wird erwachsen“

Edition Periplaneta, Periplaneta Berlin

Genre: Roman / zeitgenössische Belletristik

1. Print:

1. Auflage Januar 2017, Hardcover mit MP3-CD, 178 S., 106 Min., ISBN: 978-3-95996-030-4, GLP: 20,00 € (D)

2. Auflage Januar 2018, Softcover, 184 S., ISBN: 978-3-95996-091-5, GLP: 13,00 € (D)

2. Digital:

E-Book, ISBN: 978-3-95996-031-1, GLP: 9,99 € (D)