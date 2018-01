Hierholzer Architekten sichern Geschäftsdaten online mit CBXNET Backup-Lösung

Datenverlust kann für ein Unternehmen sehr schnell existenzbedrohend werden, wenn keine entsprechenden Sicherungsmaßnahmen getroffen wurden.

CBXNET bietet mit ComBox.syno einen auf Synology-Technik basierenden Online-Backupservice an, der sicher und kostengünstig Unternehmensdaten für den Fall der Fälle außerhalb des Firmengeländes bereithält.

„Datenverlust würde für unser Architekturbüro Schäden in unkalkulierbarer Höhe verursachen, daher haben wir unsere wichtigen Geschäftsdaten mit ComBox.syno gegen Verlust jedweder Art geschützt. Die Hosting-Lösung für georedundanten Synology Backup-Storage von CBXNET bietet uns wirkliche Datensicherheit zu günstigen Konditionen,“ erläutert Andreas Hierholzer, Geschäftsführer bei Hierholzer Architekten. „Tatsächlich haben wir bereits auf die im CBXNET Rechenzentrum gesicherten Daten zugreifen müssen. Alles klappte reibungslos und wir konnten unsere betriebliche Kontinuität aufrechterhalten.“

Feuer im Unternehmen, ein Wasserrohrbruch, bei dem die IT geflutet wird oder auch Erpressungs-Trojaner, die regelmäßig weltweit große Firmen und Behörden lahmlegen; jedes dieser Ereignisse stellt für Unternehmen eine extreme Herausforderung dar. Der damit verbundene Datenverlust verursacht Schäden in unkalkulierbarer Höhe und der Imageschaden ist oft beträchtlich. Auf Strategien zur Datensicherung können Sie in Ihrer hauseigenen IT daher nicht verzichten. ComBox.syno bietet in dieser Hinsicht das passende Werkzeugset, denn der Onlineservice bietet mehr als nur klassisches Backup.

Vollautomatische Sicherungsprozesse im Hintergrund ermöglichen höchstmögliche Verfügbarkeit bei geringstmöglichem Aufwand. Damit stellt die Hosting-Lösung für georedundanten Backup-Storage sicher, dass die wichtigen Geschäftsdaten kontinuierlich gegen Verlust geschützt werden. Über gesicherte Verbindungen werden im CBXNET Rechenzentrum vielfältige Backup-Optionen ermöglicht, die in Echtzeit u.a. Ordner-Replikation und Versionierung sicherstellen.

Militärtaugliche AES-256- und RSA-2048-Verschlüsselung schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, auch während des Speicherns oder der Übertragung. Die Komprimierung reduziert ausgehenden Datenverkehr und Speicherverbrauch. Durch die in ComBox.syno enthaltene Versionierung können zudem mühelos Daten von verschiedenen Zeitpunkten wiederhergestellt werden. Geänderte oder beschädigte Daten stehen also jederzeit in einem vorhergehenden Versionsstand wieder zur Verfügung.

Weitere Informationen:

combox.bln.de

cbxnet.de

hierholzer-architekten.de

Kurzprofil CBXNET

Als Berliner Internetpionier arbeiten wir mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und entwickeln als IT-Dienstleister für den Mittelstand innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Dazu verfügen wir in Berlin über ein eigenes Richtfunknetz zur Breitbandvernetzung und betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.



