Hit der Saison: Yankee Candle am Aroma Home

Aroma Home präsentiert einen neuen Abschnitt, der der berühmten amerikanischen Marke Yankee Candle gewidmet ist

Das Geschäft der luxuriösen Parfümprodukte Aroma Home präsentiert einen neuen Abschnitt auf der offiziellen Website und im Firmenladen. Dieser Abschnitt ist den Duftprodukte von einer der bekanntesten Weltmarken - amerikanischer Marke Yankee Candle gewidmet. Was motivierte Aroma Home dieser Marke einen besonderen Platz an der Sonne zu geben? Vor allem eine riesige Beliebtheit von Yankee Candle. Um die Wahl eines Produktes zu vereinfachen, sie einfach und schnell zu machen, erstellte Aroma Home einen besonderen Abschnitt, der ausschließlich dieser Marke gewidmet ist.Yankee Candle – ist berühmte amerikanische Parfümmarke, die für ihre Duftkerzen weltweit bekannt ist. Michael Kittredge hat sie 1930 gegründet. Mit dem heutigen Tag hat Yankee Candle 18.000 Läden in den USA, mehr als 2000 Handelsplätze in Großbritannien, 23 Distributor-Unternehmen in Europa. Das Jahreseinkommen – ist mehr als 800 Millionen Dollar, das einen großen Erfolg dieses Unternehmens beweist.Markenduftkerzen haben Yankee Candle einen enormen Ruhm gebracht. Ihre Sammlung umfasst mehr als 150 einzigartige Aromen. Es ist zu betonen, dass die Aromen nicht nur einen bestimmten Duft verkörpern - zum Beispiel, das Aroma von Zimt Cinnamon Stick oder Bergluft Mountain Lodge - sowie die Atmosphäre wiedergeben - zum Beispiel, Hochzeit Wedding Day, Weihnachten Home For The Holidays und andere. Die Produktauswahl der Marke ist auf Duftkerzen nicht begrenzt. Yankee Candle bietet auch eine umfassende Auswahl an Duftwachs, Autodüfte, Raumduft Diffusoren, Lampen für Duftwachs, Kerzen Accessoires und Geschenksets. Kurz gesagt, ein anspruchsvoller Kunde wird unbedingt ein gewünschtes Produkt in dieser breiten Auswahl finden.

Aroma Home - ist ein Geschäft für luxuriöse Raumdüfte. Seine Aufgabe - das Leben des Kunden mit einzigartigen Aromen der besten Parfümmarken heller zu machen. Aroma Home führt eine aktive Handelstätigkeit in Deutschland, sowie weltweit (USA, Europa, Russland). Kundenorientiertes Service, schnelle Lieferung und günstige Preise – sind die Säulen des Erfolgs von Aroma Home.