Purer Luxus unterm Weihnachtsbaum – ohne Zusatzkosten fürs Galadinner – gleich ob an Weihnachten oder Silvester.

Dieses für die Malediven äußerst einzigartiges Angebot erwartet die Gäste während des Aufenthaltes im OZEN by Atmosphere at Maadhoo, dem ersten Luxus-All-Inclusive Resort der Malediven. Zusätzlich schnürt das Resort ein beeindruckendes Festprogramm für die Zeit vom 24. Dezember 2016 bis zum 02. Januar 2017 – natürlich alles inklusive.Der 24. Dezember beginnt mit einem außergewöhnlichen Erlebnis: Sunrise Yoga am Strand - den Tag begrüßen und die Mitte des eigenen Körpers wieder spüren. Weiter geht es für die Kinder mit dem Basteln der Weihnachtskarten und dem Schmücken des traditionellen Weihnachtsbaums. Die erwachsenen Gäste können ihre eigene Sangria herstellen und den Abend langsam einläuten. Für seine exklusiven Restaurants bekannt, darunter das erste Unterwasser-Restaurant im Malé-Atoll, bietet das OZEN by Atmosphere at Maadhoo den Gästenin allen Restaurants am Abend ein kulinarisches Erlebnis auf höchstem Niveau. Der DJ sorgt im Anschluss dafür, dass die Weihnachtsgans nicht auf den Rippen landet. An den weiteren Tagen freuen sich Gäste auf Highlights wie ein Champagner-Frühstück, tauchen mit Delphinen, Bootsfahrten beim Sonnenuntergang und jeden Abend tanzen bis in die Morgenstunden. Das Programm bietet für jeden etwas.Happy New Year Am letzten Tag des Jahres 2016 sollten es sich Gäste noch einmal richtig gut gehen lassen. Durch seinen einzigartigen und exklusiven Luxury All-Inclusive-Plan: „The Atmosphere INDULGENCE“ bietet das Resort seinen Gästen jede erdenkliche Annehmlichkeit. Die GourmetVerpflegung, hochwertige Alkoholika, Schnorchel- und Abenteuer-Ausflüge sowie - je nach Aufenthaltsdauer - Tauchgänge oder Spa-Behandlungen im ELENA SPA by Atmosphere sind hier inkludiert. Zusätzlich wird an diesem letzten Tag des Jahres noch mal einiges aufgefahren. Von einer LED-Lichtshow bis hin zu verschiedenen DJ-Performances und Aktionen für Kinder ist alles dabei. Das alte Jahr wird so gebührend verabschiedet und das neue entsprechend begrüßt. Wer es sportlich mag, kann direkt mit dem Wake Up Workout am nächsten Morgen um neun Uhr beginnen. Etwas später findet der Neujahrsbrunch mit maledivischer Live Band statt. Gefolgt von vielfältigen Aktivitäten.

Ganz klar: es gibt viele Luxusresorts auf den Malediven. Aber einzigartig und wirklich neu für die Malediven ist das hochwertige, luxuriöse All-Inclusive Konzept des OZEN by Atmosphere at Maadhoo, Maldives mit so vielen inkludierten Leistungen, wie in keinem anderen Resort.