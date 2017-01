Hoch im Kurs bei deutschen Urlaubern

Republic of Maldives/Bad Soden a.T. (Hasselkus PR – 26. Januar 2017) Dreieinhalb Jahre auf dem Markt, drei Resorts, drei traumhafte Kulissen: Die Luxus Marke Atmosphere Hotels & Resorts blickt auf eine positive und wachsende Bilanz seit der Eröffnung des ersten Resorts im Dezember 2013 zurück.

Und für das kommende Jahr können weitere Expansionspläne bekannt gegeben werden: Atmosphere Hotels & Resorts wird zwei weitere Resorts eröffnen.

Beliebt und 2017 bereits „der Renner“

Am beliebtesten unter Gästen aus Deutschland ist immer noch das erste Resort der Gruppe, das Atmosphere Kanifushi Maldives. Das All-Inclusive-Paket „Platinum Plus“ des Fünf-Sterne-Resort beinhaltet einen bunten Strauß an Leistungen aus Unterhaltung, Wohlfühlzeit und Kulinarik auf höchstem Niveau. Im Jahr 2016 haben alleine aus Deutschland insgesamt 11.195 Urlauber das Atmosphere Kanifushi besucht. Dass die Beliebtheit auch 2017 ungebrochen ist, zeigt die große Nachfrage: Bis zum 24. Januar 2017 haben sich bereits 10.227 Deutsche im Paradies den Urlaub gesichert.

Zwei neue Resorts im Jahr 2018

Das im November 2015 eröffnete Resort COOEE OBLU ist mit seinem Hausriff mit insgesamt acht Einstiegsstellen, Channels auf beiden Seiten der Insel und rund zwanzig Top-Tauchspots in nächster Nähe DER Geheimtipp für Freunde der Unterwasserwelt. Die Marke OBLU wird im Jahr 2018 um zwei neue Resorts erweitert: Das OBLU SELECT in Sangeli, ein Vier-Sterne-Deluxe-All-Inclusive-Resort im nördlichen Male-Atoll und das OBLU bei Rangeli, ein Vier-Sterne-All-Inclusive-Resort in Addu Atoll, Süd-Malediven.

Luxus und ökologische Verantwortlichkeit

Der ganze Stolz der Marke ist das im Juli 2016 eröffnete erste „Luxury-All-Inclusive”-Resort der Malediven – OZEN by Atmosphere at Maadhoo, das bereits in den ersten sechs Monaten alle Erwartungen übertraf. Gäste genießen im OZEN die Vorzüge der Fünf-Sterne-Marke Atmosphere Hotels & Resorts vollkommen unbeschwert, denn jeglicher kulinarischer Hochgenuss, eine Anwendung aus dem umfangreichen Wellness-Angebot sowie alle Getränke vom Champagner bis zum Whiskey sind bereits inklusive. Dazu der vom Herzen kommende Service – das alles sorgt dafür, sich wie zu Hause zu fühlen, nur viel, viel schöner.

Die wichtigsten Aspekte und Gründe für das schnelle Wachstum der Marke sind das große Vertrauen der Gäste, die hochwertigen All-Inclusive-Pakete und die grenzenlose Freude am Geben aller Mitarbeiter. Wie groß diese Freude ist, zeigt sich in allen drei Resorts der Marke zum Bespiel zu Weihnachten und Silvester. Hier wurde ein außergewöhnliches Galadinner ohne Zusatzkosten für Gäste organisiert und die Feiertage zu einem unvergesslichen Erlebnis für Gäste gestaltet. Atmosphere Hotels & Resorts ist zudem ein großer Vorreiter bei ökologischer Verantwortung und der grünen Zukunft der Malediven. Alle drei Resorts der Marke stellen eigenes Trinkwasser her. Somit spart die Marke mehr als 500.000 PET-Flaschen jährlich ein. Das sind über 40.000 Plastikflaschen im Monat.



Alle Resorts der Gruppe auf der ITB 2017 in Berlin treffen

Mehr erfahren über die bestehenden Häuser, die neuen Resorts der Marke im Jahr 2018 sowie weitere geplante Aktivitäten – auf der ITB 2017 sind für Atmosphere Hotels & Resorts folgende Ansprechpartner vor Ort:

Dinesh Bhaskar, Group Director Sales & Marketing

Salil Panigrahi – Group Managing Director

Venkata Giri – General Manager OZEN

Ali A. S. Abdulla, Manager Marketing Communications

Masol Tamayo, Assistant Director Contracting

Termine am Maledivenstand (Halle 5.2a, F10/F17) können über Hasselkus PR per Mail (atmosphere@hasselkus-pr.com) und Telefon (+49 6196 56140-0) vereinbart werden.