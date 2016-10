Hochkonjunktur für Gastro Großhandel in Köln & Düsseldorf

Für viele Geschäftsinhaber, Dienstleister und Gastronomen startet mit der Vorweihnachtszeit eine heiße Phase – doch Großhändler für die Gastronomie stecken schon jetzt mitten im vorweihnachtlichen Trubel, insbesondere in Großstädten wie Düsseldorf und Köln.

Besinnliche Weihnachtszeit…

…aber nicht in der Gastronomie! Die Tage werden kürzer und die Terminkalender der Gastronomen voller. Die Vorweihnachtszeit wird begleitet von etlichen Weihnachtsfeiern, saisonalen Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten, etc. – und eines haben alle Events gemeinsam – überall wird gegessen.

Für viele Branchen – und dazu zählt auch die Gastronomie – gehört diese Zeit deshalb zu den Umsatzstärksten des Jahres, weshalb sie eine große Bedeutung hat.

Doch bevor von den Mitarbeitern der gastronomischen Betriebe Höchstleistungen verlangt werden, geht es für Gastro Großhandel in die heiße Phase.

Großhändler sind dafür zuständig, dass alle Spaten der Gastronomie rechtzeitig mit den georderten Lebensmitteln, Getränken und Hilfsmitteln versorgt sind. Insbesondere in Großstädten wie Düsseldorf, in denen es vor Restaurants, Lieferservices und Imbissen nur so wimmelt, wird dabei so einiges von den Mitarbeitern abverlangt.

In dieser hektischen Zeit werden Produkte, die das restliche Jahr zum Standardsortiment gehören und deren Verkaufszahlen eher unscheinbar sind, zu wahren Verkaufsschlagern: Zimt, Vanille, Kardamom und Nelken sind nur einige Beispiele für Gewürze, bei denen die Nachfrage in dieser Jahreszeit steigt. Selbstverständlich gehören zu den Favoriten auch Produkte wie Fleisch, Fisch und Gemüse, z. B. für die klassische Weihnachtsgans mit Rotkohl.

Viel Trubel auf Kölns Straßen

Nicht nur in Restaurants steigt der Andrang zum Ende des Jahres, auch auf den Straßen sind Leistungen der Gastronomie Großhandel gefragt.

Auf den 7 Weihnachtsmärkten in Köln bieten jedes Jahr aufs Neue unzählige Gastronomie- und Verkaufsbetriebe alle möglichen Speisen und Getränke an.

Klassiker wie gebrannte Mandeln, Fischbrötchen, gebratene Pilze und Kräuterbonbons in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, werden in Massen verkauft. Dazu brauchen die Gastronomen einerseits die notwendigen Lebensmittel und Zutaten, aber das allein reicht nicht aus.

Es besteht auch eine große Nachfrage nach Geschirr, Besteck und Zubehör.

Becher und Tassen für den beliebten Glühwein, Einwegbesteck und Zubehör wie Servietten oder Spieße stehen bei allen mobilen Gastronomen hoch im Kurs. So belanglos ein Pappteller im Allgemeinen wirkt, umso wichtiger ist er für den Verkauf. Denn was nützt ein gut zubereitetes Gericht, wenn man es den Kunden nicht entsprechend servieren oder einpacken kann?

In Köln tummeln sich ganzjährig nicht nur nationale, sondern auch internationale Besucher, weshalb sich Gastronomen mit Massenbestellungen hier bereits auskennen sollten. Dennoch gibt es immer wieder Fälle, in denen falsch kalkuliert wird, wodurch dann letztlich Engpässe und schlimmsten Falls hohe Verluste in den Einnahmen drohen.

Das Weihnachtschaos macht also auch vor erfahrenen Gastronomen in Großstädten wie Köln und Düsseldorf nicht halt. Wer sich diesen Stress ersparen möchte, sollte auf eine gewissenhafte und vorausschauende Planung setzen.



Last Minute Besteller aufgepasst!

Um in dieser Zeit alle Bestellungen zu bewältigen, braucht es auf beiden Seiten eine gute Organisation und Weitblick.

Großhandel für die Gastronomie stehen vor der Schwierigkeit, eine große Masse an Bestellungen für den gleichen Zeitraum zu bewältigen. Eine gut durchdachte logistische Organisation ist dabei sowohl für die fachgerechte Lagerung der Produkte als auch für die pünktliche Lieferung ein absolutes Muss.

Gastronomen sollten bereits einige Zeit im Voraus planen, damit es keine Engpässe und Lieferschwierigkeiten gibt.

Zudem kann besonders jetzt ein „Allrounder“ als Gastro Großhandel, der sowohl Lebensmittel als auch Getränke und Zubehör im Sortiment hat, Zeit, Nerven und Geld sparen.

Ein konkreter Ansprechpartner, der einem zur Seite steht, sollte etwas nachgeliefert werden müssen, zahlt sich oftmals aus. Insbesondere, wenn es sich um Gastronomen handelt, die noch nicht lange im Geschäft sind, kann ein erfahrener Großhandel entscheidend sein.

Gastronomen, die sich noch nicht um die Bestellungen für die (Vor-)Weihnachtszeit gekümmert haben, sollten sich spätestens jetzt mit ihrem Gastro Großhandel in Verbindung setzen, damit auch sie, die eigentlich so besinnliche Zeit, genießen können.