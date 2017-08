MAKRO IDENT bietet ein umfangreiches Brady-Produktsortiment für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung an wie z.B. Kabeletiketten, Schrumpfschläuche, Anhänger und vieles mehr.

Bei dem bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT findet man eine Vielzahl verschiedener Kabeletiketten für die dauerhafte und vorübergehende Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Die Etiketten zeichnen sich durch hervorragende Materialqualität und Widerstandskraft gegenüber extremen Temperaturen, Chemikalien und Kraftstoffen aus. Die Materialien bieten einen guten Schutz vor Ausbleichen und Abrieb.

Selbstlaminierende Vinyl-Kabeletiketten (B-427) bestehen aus einer haltbaren durchsichtigen Vinylfolie mit druckempfindlichem Acrylklebstoff. Diese Etiketten besitzen einen weißen (oder andersfarbigen) Bereich für

den Thermotransferdruck und eine transparente Schutzfolie, die sich um das Kabel wickeln lässt und den aufgedruckten Text vor dem Ausbleichen sowie vor Abrieb schützt. Die selbstlaminierenden Lösungen bieten einen ausgezeichneten Schutz des Aufdrucks, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Hochwertige Kabel- und Leitungskennzeichnung von MAKRO IDENT

Wiederablösbare Vinylgewebe-Etiketten (B-498) verfügen über eine spezielle Oberflächenbeschichtung auf dem Vinylgewebe. Diese Etiketten bieten eine sehr gute Thermotransfer-Druckqualität sowie ausgezeichnete

Klebkraft und lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen und an einer anderen Stelle anbringen.

Flammhemmende Leitungs- und Kabeletiketten (B-472 und B-437 Tedlar* Etiketten) sind selbstverlöschend und verhindern die Ausbreitung von Flammen. Sie gehören zu einer Reihe von flammhemmenden Kabeletiketten, die sich besonders gut zum Umwickeln von Kabeln und Leitungen mit kleinem Durchmesser eignen. Ihre speziell entwickelte Deckschicht ermöglicht eine ausgezeichnete Druckqualität sowie hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien. Flammhemmende Kabeletiketten eignen sich ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturen. *TEDLAR® ist eine eingetragene Marke von DuPont.

Kabelfahnen sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn für die angemessene Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen zusätzliche Informationen oder ein Barcode erforderlich sind. Polypropylen-Etikettenfahnen (B-425) eignen sich ideal zur Kennzeichnung von Glasfaserkabeln. Das Material ist äußerst flexibel. MAKRO IDENT hat aus diesem Material Kabelfahnen in P- sowie T-Form im Sortiment, um sicherzustellen, dass die mit dem Klebstoff beschichtete Fläche zwischen Etikett und Glasfaserkabel so klein wie möglich ist.

Vorformatierte Kabelfahnen aus Nylongewebe (B-499) und Vinylgewebe (B-498) haben zwei bedruckbare Bereiche, sodass die Etiketten problemlos um Kabel gewickelt werden können, wodurch ein beidseitig bedrucktes Fähnchen entsteht.

Anhänger für Kabel und Leitungen

Anhänger mit hoher Reißfestigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Lösungsmitteln eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in rauen Umgebungen. Es stehen zahlreiche Farben zur Auswahl. Anhänger werden in der Regel mit Kabelbindern am Kabel oder an der Leitung befestigt. Das für den Thermotransferdruck geeignete Nomex®* Anhängermaterial (B-508) wurde speziell für raue Umgebungen entwickelt. Dieses Anhängermaterial bietet eine ausgezeichnete Reißfestigkeit und

Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und hohen Temperaturen.

Der Polyether-Polyurethan-Anhänger (B-7643) zeichnet sich durch halogenfreie Materialeigenschaften aus. Selbst der Träger lässt sich bei Bedarf bedrucken. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich wie z.B. in Weiß, Gelb, Rot, Schwarz und Orange.

Laminat™ Träger (B-7644) werden gemeinsam mit Textbeschriftungen für Kabelkennzeichnungen verwendet, bei denen eine dauerhaft lesbare Legende entscheidend ist. Laminat™ Anhänger (Manila-Anhänger) B-7645 sind ideal zur Kennzeichnung von Produkten in extremen Umgebungen geeignet. Wahlweise können sie mit Verstärkungsring geliefert werden. *NOMEX® ist eine eingetragene Marke von DuPont.

Sollten bestimmte Etikettengrößen, Ausführungen oder Farben nicht im Sortiment sein, fertigt MAKRO IDENT diese auch nach Kundenwunsch an. Diese können nach Größe, Etiketten pro Reihe oder Rolle, bedruckt oder unbedruckt mit Logo, Text oder Barcode in verschiedenen Schmuckfarben bzw. CMYK-Farben erstellt werden.

Weitere Informationen zu den Kabel- und Fahnenetiketten sowie Anhängern sind zu finden unter: http://www.makroident.de/etiketten/....n_kabelkennzeichnung.html