Hoffmann, Friseure mit Ideen aus Gladbeck ist 2016 wieder einer der besten Intercoiffure-Salons Deutschlands

Intercoiffure Hoffmann Friseure mit Ideen gehört mit einem Ergebnis von 97,3 % aus den „Service Checks“ zu den Top 30-Intercoiffure-Salons in Deutschland

Im Rahmen des Wirtschaftskongresses „business unplugged“ 2016 in Mainz erhielt Bernd Hoffmann “der Farbretter“ als einer der bestplatzierten Top-Coiffure-Salons das begehrte Diplom „Top Intercoiffure Salon“ verliehen. Die Intercoiffure Deutschland, eine Elitevereinigung der Friseure mit weltweit etwas mehr als 3000 Mitgliedern in 55 Ländern, testet in regelmäßigen Abständen ihre Mitgliedsbetriebe in punkto Kundenzufriedenheit. Ähnlich wie bei den bekannten Gourmetführern kommen unabhängige und anonyme Tester (International Service Check®) in die Intercoiffure-Salons und überprüfen den Betrieb nach insgesamt 120 Kriterien. Zur Bewertung stehen fachliche Leistung, Service, Außenoptik, Empfang, Hygiene, Atmosphäre, Preis-Leistungsverhältnis und viele weitere Punkte. Nur die Salons, die am Besten bei diesem Test abschneiden, bekommen das begehrte Intercoiffure Qualitätssignet "Getestete Qualität" mit 5 Sternen.

In Deutschland hat die Intercoiffure rund 300 Mitglieder. Diese können nicht eigenständig Mitglied werden, sondern werden berufen. Bernd Hoffmann ist seit 3 Jahren Intercoiffure-Mitglied. In dieser Zeit konnte der Salon bereits zwei Mal die Top 30 - Auszeichnung erreichen.



„Die Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer nachhaltigen Arbeit und zeigt, dass bei uns die Kundenzufriedenheit an erster Stelle steht. Wir investieren viel in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter“ !

Bernd Hoffmann ist bekannt als Farbretter und wurde für diese neue Dienstleitung auch mehrfach ausgezeichnet:

Die WAZ Essen, Sat 1 und die größte Fachzeitschrift in Deutschland "TOP HAIR international" haben uns als der "Farb-Retter" bezeichnet: Der Salon mit der höchsten Kompetenz in Haarfarbe und Strähnen.

Egal ob Sie grüne Haare haben, ob Ihre Strähnen zu gelb oder schwarz geworden sind, wir zaubern Ihnen wieder eine brilliante gepflegte Haarfarbe.

Bis heute haben wir so über 1000 Haarfarben "gerettet" und verschönert. Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie umgehend einen Termin bei uns. Je schneller wir die mißlungende Haarfarbe bearbeiten dürfen, um so schonender und schöner erhalten Sie wieder Ihre Wunsch-Haarfarbe.