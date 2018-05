Holen Sie sich Ihre Abonnenten von Google zurück

Die Keeeb Deutschland GmbH aus Hamburg bietet mit ihrer innovativen Technologie die Möglichkeit, Paid Content unabhängig vom Google-Algorithmus bei jeder Suche direkt neben den Suchergebnissen anzuzeigen – prominent rechts oben auf der ersten Ergebnisseite.

Inhalte außerhalb von Google sind nur mit Aufwand auffindbar. Google-Suchen sind hingegen einfach, schnell und vertraut – jedoch sind die vorderen Plätze in den Suchergebnissen hart umkämpft und die Sichtbarkeit auf Google stets eingeschränkt.

Das Produkt “Discovery” von Keeeb bringt Paid Content dorthin, wo Abonnenten suchen – direkt in das Google-Suchfenster. Dabei serviert Keeeb Discovery den Content unabhängig vom Google-Algorithmus immer bei jeder Google-Suchanfrage exklusiv und prominent rechts oben auf der ersten Ergebnisseite.

Warum sollten Sie Keeeb Discovery für Ihr Unternehmen nutzen? Keeeb Discovery ist ein Gewinn für alle Publisher,

• die Ihren Paid Content dorthin bringen wollen, wo Ihre Abonnenten sind – direkt in das Google-Suchfenster.

• die Ihr Geschäftsmodell um einen einfachen, direkten und digitalen Vertriebsweg zum Endkunden erweitern wollen.

• die Ihren Abonnenten ein neues Servicemodell bieten wollen.

• die Ihre Sichtbarkeit auf Google durch dauerhafte Top-Positionierung erhöhen und immer allein im Blickfeld Ihrer Abonnenten sein wollen.

• die häufiger genutzten und wertigeren Content sowie mehr Traffic wollen.

• die kontinuierliches Branding und eine starke Marke durch die permanente Präsenz in den Google-Suchergebnissen wollen.

• die der Konkurrenz durch Ihre Unabhängigkeit vom Google-Algorithmus immer einen Schritt voraus sein wollen.

• die der Abwanderung Ihrer Abonnenten entgegenwirken wollen.

• die Ihre Nutzerbindungskosten durch eine deutlich günstigere Werbeform auf Google minimieren wollen.

Sie möchten weitere Informationen zu Keeeb Discovery erhalten oder einen Demo-Termin vereinbaren?



Publisher-Markt

Der Publisher-Markt hat weltweit einen Marktwert von 122 Milliarden Euro. Der deutsche Publisher-Markt ist nach den Vereinigten Staaten und China der Drittgrößte.

Um in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung die bestehenden Abonnenten binden und weiter wachsen zu können, müssen sich Publisher jedoch dem veränderten Nutzerverhalten Ihrer Abonnenten anpassen und Ihren Content dort liefern, wo Ihre Abonnenten sind – bei Google. Und das, ohne Daten an Google weiterzugeben.

About Keeeb

Die 2013 gegründete, inzwischen rund 20 Mitarbeiter starke Keeeb Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Hamburg sowie Niederlassungen in Lübeck und New York. Keeeb hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wissen und die Informationen Ihres Unternehmens für Ihre Mitarbeiter, Kunden und Partner einfach und intelligent zugänglich zu machen.

Keeeb verbindet bestehende Informationsinseln, optimiert den Such- und Rechercheprozess, unterstützt Sie mit künstlicher Intelligenz und setzt dabei den Fokus auf Usability. Die Keeeb-Technologie macht Ihr Wissens- und Informationsmanagement intelligenter, steigert Ihre Produktivität und spart damit wertvolle Zeit.

"Das mit Keeeb ist interessant und erinnert mich an Heinrich von Pierers legendärem Ausspruch auf einer Siemens-Bilanzpressekonferenz: „Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, dann wären unsere Zahlen viel besser.“.“ - Tim Cole, Internet-Publizist

Ansprechpartner:

Maximilian Kirst

Phone: +49 40 2109143 71

E-Mail:

Web: http://www.keeeb.com