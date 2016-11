> Startseite > Industrie & Handwerk

Holz, Lack & Co. – variantenreiche Oberflächen in Perfektion. Reichert Holztechnik präsentierte auf der „Holz“in Basel. Seit nahezu zwei Jahrzehnten agiert Reichert Holztechnik im Schweizer Markt. Der traditionsreiche, deutsche Hersteller von Matt-, Hochglanz- und Strukturlackoberflächen, furnierten Bauteilen für Möbel und die Raumgestaltung, Massivholz-Fronten sowie den Wandpaneelen RELIEFHOLZ BY NATURE hat dabei kontinuierlich eine erfolgreiche Marktposition aufgebaut. Zahlreiche langjährige Stammkunden schätzen die Premium-Qualität der Schwarzwälder Holzexperten und vor allem auch die kompetente Kundenbetreuung vor Ort. Zur persönlichen Beratung sind Fachspezialisten im Außendienst eingesetzt. Um die Kundennähe noch zu verstärken hat Reichert Holztechnik erstmals auf der „Holz“, dem wichtigsten Treffpunkt für Schreiner, Innenausbauer und Fachleute der Schweizer Holzbearbeitungsbranche, sein gesamtes Leistungsspektrum präsentiert. Zudem wurden hier auch zahlreiche Innovationen vorgestellt. In den neuesten Produktentwicklungen von Reichert Holztechnik spiegeln sich die aktuellen Farb- und Dekortrends für eine moderne Raum- und Möbelgestaltung wider. Oberflächen, die in den Trend-Kollektionen der Möbelindustrie zu finden sind, feiern ebenso Premiere im DIREKT-Programm von Reichert Holztechnik. Eine markante Formensprache und beeindruckende Haptik prägen auch die neuen Oberflächen in einer besonderen Weise. Wie alle Modelle des umfangreichen Programms kennzeichnet zudem ein hoher Qualitätsstandard die Neuheiten. Jede Variante fertigt Reichert Holztechnik individuell nach Maßangaben – ob zur kompletten Ausstattung von Objekten und oder in kleinster Stückzahl. Eine Lackierung mit den neuen STAHL-Effekt-Lacken ist auch für dreidimensionale Fronten möglich.

[Großes Bild anzeigen] Natur pur – Massivholz in markanter Haptik

Wie kaum ein anderer Werkstoff gehört Holz zu den Favoriten im modernen Innenausbau. Dazu bietet Reichert Holztechnik ein Massivholz-Frontenprogramm mit über 100 Modellvarianten. Immer wieder wird die umfangreiche Auswahl mit weiteren Varianten in aktuellen Farb- und Dekortrends ergänzt. Dieses Jahr ist insbesondere „Asteiche“ angesagt, diese Variante gehört deshalb zu den Neuheiten. Durch eine tiefe Strukturierung punktet deren Oberfläche mit einer ausdrucksvollen Haptik. Das macht das Vollholz für die Herstellung von prägnanten Fronten in unterschiedlichsten Gestaltungsformen so attraktiv. Metallic-Lack mit außergewöhnlicher Wirkung

Die neuen Metallic-Lacke nach RAL in brillant glänzender und dezent matter Optik verleihen Möbel, Fronten und anderen Bauteilen einen Hauch von Exklusivität. Sie besitzen eine enorme Ausstrahlungskraft. Der Hersteller bietet diese edlen Oberflächen nicht nur für flächige Fronten, auch eine Lackierung von dreidimensionalen Formen ist möglich. Das sind ideale Möglichkeiten, um zum Beispiel Grifflösungen in einer durchgängigen Optik zu integrieren. Auf der „Holz“ waren zudem neue Oberflächen mit faszinierendem STAHL-Effekt in verschiedenen Ausführungen zu sehen – von blank bis rostig. Effektvoll in Form und Farbe – mineralische Oberflächen

Dem Hersteller ist es gelungen eine spezielle Lackiertechnik zu entwickeln, die authentische Strukturen mineralischer Werkstoffe auf jede Fläche appliziert. Das schafft die Voraussetzung für eine durchgängige Beschichtung von Fronten, Wangen und anderen mehrseitig sichtbaren Bauteilen sowie 3D-Objekten. Auch können Grifflösungen integriert werden. Ob glatt, grob oder samtig weich, jede Oberflächenstruktur ist authentisch und punktet mit einer fühlbaren natürlichen Beschaffenheit. Die in Handarbeit hergestellten Ausprägungen beeindrucken mit einer außergewöhnlichen Tiefenwirkung. Jede Variante ist ein Unikat. Für die trendige Oberflächenoptik steht eine attraktive Farbvielfalt in KERAMIK-Effekt, STEIN-Effekt und ZEMENT-Effekt zur Wahl. Ein weiteres Highlight in Basel, zu dieser Designserie wurde die Neuheit BETON-Effekt präsentiert. Bewährte Rahmenfronten – neue Fertigungstechnologien

Ein Klassiker im Programm von Reichert Holztechnik erlebt mit neuen Fertigungstechnologien ein Revival. Zunehmend sind Rahmenfronten in Farblack wieder im Trend. Rahmen und Füllungen werden jeweils in separaten Teilen gefräst und dann zu einer Einheit verklebt. Ein Lackabriss und Verziehen wird so verhindert. Dadurch haben die Profile eine präzise Optik und es entstehen perfekte Lackoberflächen, insbesondere auch im Füllungsbereich. Alle RAL-, NCS- und Sikkens-Farbtöne sind dazu in Hochglanz-, Matt- oder Strukturlack wählbar. Designideen für Wände: Echtes Reliefholz

Mit den designorientierten Wandpaneelen „RELIEFHOLZ BY NATURE“ hat Reichert Holztechnik ein neues Marktsegment eröffnet. Die trendige Produktserie in gespaltenem Massivholz bietet nahezu eine grenzenlose Gestaltungsvielfalt. Eine größere Auswahl unterschiedlicher Designs, Farbtöne und außergewöhnlicher Oberflächenstrukturen ist bei keinem anderen Hersteller zu finden. Neue Designideen erweitern laufend das Sortiment. Jetzt stellt Reichert Holztechnik seine aktuellen Kreationen im derzeit angesagten Used-Look vor. Zu diesen trendigen Neuheiten gehören rauchgeschwärzte und auf alt bearbeitete Vollholz-Paneelen, mit denen Wände zu einem gestalterischen Highlight der besondere Art werden. Weitere Informationen unter http://www.reichertht.de http://www.reliefholz.de Bilddateien:

Eine Lackierung mit den neuen STAHL-Effekt-Lacken ist auch für dreidimensionale Fronten möglich.

[Großes Bild anzeigen] Λ nach oben 11.11.2016 15:59 Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_829198

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: Möbellackierung: Fühlbar natürlich: Dreidimensionale Oberflächen mit minerali...

Mehrere hundert Oberflächenvarianten hat der Lackspezialist Reichert Holztechnik bereits im Programm. Jetzt ergänzen weitere Produktideen die umfangreiche Auswahl. Mit der Entwicklung von mineralisch strukturierten Oberflächen prägt das innovative...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben