Homburg/Saar mit VON POLL IMMOBILIEN-Shop

Frankfurt am Main/Homburg, 7. Februar 2017. Maklerkompetenz auch in Homburg/Saar: Soeben eröffnete Carsten Cherdron in der Straße Rondell 1-2 seinen Immobilienshop.

Damit ist das bundesweit und international tätige Maklerhaus VON POLL IMMOBILIEN auch in Homburg mit einem Ladengeschäft vertreten. In den modernen, stilvoll gestalteten Räumen sind Eigentümer und Interessenten herzlich willkommen. Cherdron betreut von hier aus neben der Stadt Homburg selbst und dem Saarpfalz-Kreis auch die Landkreise Neunkirchen und Sankt Wendel inklusive der zugehörigen gleichnamigen Kreisstädte. Neunkirchen und Homburg sind nach der Landeshauptstadt die nächstgrößten Städte des Saarlandes. Der studierte Betriebswirt Carsten Cherdron ist im Saarpfalz-Kreis aufgewachsen und kennt den Markt vor Ort bestens. Bevor der erfahrene Vertriebler seine Leidenschaft für Immobilien ins Zentrum seines selbstständigen Berufslebens stellte, war er in der Region unter anderem bei namhaften Versicherungen und Banken in der Immobilienvermittlung tätig. Carsten Cherdron, VON POLL IMMOBILIEN Homburg

[Großes Bild anzeigen] Die Entwicklungen des Marktes schätzt Cherdron optimistisch ein: „Homburg erlebt zurzeit einen lebhaften wirtschaftlichen Aufschwung. Das schlägt sich auch in der wachsenden Nachfrage nach Immobilien nieder, sowohl im Bestand als auch im Neubaubereich. Die Stadt hat die größte Arbeitsplatzdichte im Saarland. Hier gibt es viele attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten, sowohl an den Universitätskliniken als auch im produzierenden Gewerbe. Vor Ort ist eine stattliche Anzahl international bekannter Unternehmen vertreten.“ Cherdron hat sich vorgenommen, die Marke VON POLL IMMOBILIEN fest in der Region zu etablieren. Er schätzt neben der hohen Professionalität des Unternehmens auch das große Netzwerk des Maklerhauses mit europaweit über 250 Standorten. „Dies bietet unseren Kunden außerordentliche Vorteile“.

Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Homburg:

Carsten Cherdron

Geschäftsstelleninhaber

Rondell 1-2

D-66424 Homburg Mitte

Telefon: +49 (0)6841-17 25 29 0

Mobil: +49 (0)151-11 16 56 82

E-Mail:

http://www.von-poll.com/homburg Mobil: +49 (0)151-11 16 56 82E-Mail:

