Homburg an der Saar: Exklusives Wohnen in der City

Frankfurt am Main/Homburg, 5. Mai 2017. Das Maklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN in Homburg an der Saar erhielt soeben den Auftrag zur Vermarktung von acht frisch entstehenden Eigentumswohnungen und einem Penthouse in bester Lage im Zentrum der Stadt.

Sie befinden sich in einem modernen, viergeschossigen Domizil in der Untergasse 7. Die exklusiven Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von rund 100 bis 148 Quadratmetern werden hochwertig, hell und komfortabel gestaltet, mit bodentiefen Fenstern, Fußbodenheizung, offenem Wohn- und Essbereich, Balkon beziehungsweise Loggia oder Terrasse mit Gartennutzung. Die Bäder verfügen sowohl über eine barrierefreie Dusche als auch eine Wanne. Ein Highlight bildet das lichtdurchflutete Penthouse. Dort stehen dem Eigentümer unter anderem ein großzügiger Wohn- und Essbereich mit Zugang zur Dachterrasse sowie ein Schlafzimmer mit Bad en suite zur Verfügung und sorgen für Wohnkomfort auf höchstem Niveau. Selbstverständlich sind auch ein Personenaufzug und ein Tiefgaragenplatz pro Einheit vorhanden. Wer jetzt kauft, hat einen weiteren Vorteil: Die einzelnen Wohnungen können noch individuell nach den Vorstellungen des zukünftigen Eigentümers gestaltet werden. Die Preise liegen zwischen 3.200 und 3.980 Euro pro Quadratmeter. Neubauprojekt Homburg

[Großes Bild anzeigen] Der Ansprechpartner bei VON POLL IMMOBILIEN Homburg, Geschäftsstelleninhaber Carsten Cherdron, steht Interessenten für weitere Details gern zur Verfügung. Die Kontaktdaten: Telefon 06841 - 17 25 29 0 oder E-Mail . Er und sein Team stehen Eigentümern und Suchkunden bei der Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region fachkundig zur Seite und bieten eine Rundumbetreuung von der Erstberatung über die Vermarktung bis zum erfolgreichen Abschluss.

Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Homburg:

Carsten Cherdron

Geschäftsstelleninhaber

Rondell 1-2

Telefon: +49 (0)684-17 25 29 0

E-Mail:

http://www.von-poll.de/homburg

